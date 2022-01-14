人民网里约热内卢1月13日电 （记者吴杰）“金牛辞岁寒风尽，玉虎迎春喜气来。”1月6日至13日期间进行的《千年舞韵》云演出，开启了2022年哥伦比亚“欢乐春节”“中国文化月”的序幕，也为即将到来的中哥建交42周年和北京冬奥会献上了一份吉祥喜庆的礼物。该演出由中国文旅部、哥伦比亚文化部、中国驻哥伦比亚大使馆、中国歌剧舞剧院与胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院联合举办。大剧院空中剧场连续云播放，迄今已惠及220万哥伦比亚和世界各地观众。

中国驻哥使馆临时代办徐伟向在哥中国公民和哥伦比亚友人致以新春问候。他高度评价中哥建交42年来双边政治、经贸、人文交流各领域取得的累累成果，表示愿与哥方一道，以落实两国元首重要共识为指引，推动中哥关系不断向前发展。

哥首任文化部部长、大剧院院长拉米罗衷心感谢使馆在疫情防控期间，为全球观众奉献多场精彩演出，为疫情中的各国民众带来无尽的欢乐和心灵的慰藉，坚信两国的文化交流将更加精彩。

《千年舞韵》中的舞蹈《水之灵》一开场就将观众吸引在屏幕前。一群傣族姑娘在水边翩翩起舞，欢快嬉戏。妙曼舞姿将中国传统佳节的美好祝福洒满人间。女子群舞《采薇》诠释了《诗经·小雅》中最美的诗句，也是舞剧《孔子》中最美的舞段。演员们合乐而歌、踏歌而舞，体现了东方文化的柔美、平和、自然、和谐的理念。舞蹈《云醉行》则是轻飘曼舞和动听音乐的结合，恰似世界人民对后疫情时代幸福生活的美好期盼。长袖汉舞在琵琶名曲《十面埋伏》伴奏下，演绎了中华民族千百年来不屈不挠、勇往直前的精神；双人舞《月下柔情》以蕴含古典舞元素的舞蹈语言和高难度的双人舞托举把位，表达出青年恋人对美好生活的向往及追求，传递出中国人民愿与世界各国人民携手共进、共克时艰的坚定决心与顽强意志。

中国歌剧舞剧院是中央直属院团中规模最大、艺术门类最多、历史最悠久的国家级艺术剧院，除多个舞蹈节目外，还特别准备了竹笛独奏《山鹰》、男生独唱《besame mucho》，以及由中国传统音乐与当代流行元素结合的《北京一夜》，充满喜庆的气氛的唢呐独奏《正月十五闹雪灯》等。

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