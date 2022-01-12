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王毅分别同土耳其外长、科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣会谈

2022年01月12日23:05 | 来源：新华网
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　　新华社南京1月12日电 1月12日，国务委员兼外长王毅在江苏无锡分别同土耳其外长恰武什奥卢、科威特外交大臣兼内阁事务国务大臣艾哈迈德举行会谈。

　　在同恰武什奥卢会谈时，王毅表示，我们要按照两国元首确定的方向，推动两国关系获得健康稳定的发展。一是支持彼此维护好本国的主权、安全和发展利益；二是恪守互不干涉内政这一国际关系基本准则；三是不在国际场合参加针对对方的活动；四是在历史、民族等认知差异问题上，通过双边渠道加强沟通，增进相互了解。

　　恰武什奥卢表示，愿深化各领域合作，加强“中间走廊”计划与共建“一带一路”对接。土方完全赞同体育不应被政治化。

　　在同艾哈迈德会谈时，王毅表示，两国元首建立了高度互信和深厚友谊，为中科关系持续健康发展提供了最可靠的政治保障。中方赞赏科方始终奉行对华友好政策，将继续作科方可信赖的伙伴。

　　艾哈迈德表示，科中关系已成为科对外关系的典范。科方支持中方维护本国利益的正当立场，反对将人权问题政治化，反对干涉中国内政。

　　双方一致同意加强共建“一带一路”同科“2035国家愿景”对接。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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