人民网北京1月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。实录如下：

应国务委员兼外长王毅邀请，法国总统外事顾问博纳将于1月13日访华并举行第二十二次中法战略对话。

总台央视记者：能否介绍法国总统外事顾问博纳访华安排和中方期待？

汪文斌：法国总统外事顾问博纳访华期间，中国国家领导人将同其举行视频会见，王毅国务委员兼外长将同其举行第二十二次中法战略对话，就深化中法政治互信和各领域务实合作、法国担任欧盟轮值主席国期间中欧关系发展、共同维护和践行多边主义等议题进行战略沟通，并就双方共同关心的国际和地区热点问题深入交换意见。

当前，世界疫情跌宕蔓延、百年变局加速演进、各类挑战层出不穷。中方期待通过此访进一步增进双方政治互信，深化各领域务实合作，共同为推动中法、中欧关系长期健康稳定发展做出积极努力，为维护多边主义和完善全球治理、推动世界繁荣与发展注入更多正能量。

澳亚卫视记者：美国荣鼎集团发布报告称，据初步测算，美国2021年温室气体排放量同比增长6.2%，燃煤发电量激增17%，成为美国碳排放反弹的重要推动因素之一。媒体称，这意味着美国偏离了实现2025年和2030年气候目标轨道。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报告。近期，也有其他一些国际权威研究报告得出了类似结论。我们对此表示遗憾。气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，作为发达国家和温室气体排放大国，美方不要盯着别人的地、荒了自家的田，应改改“说多做少”、“开空头支票”的老套路，尽快加入到行动派的队伍中来。美国排放量反弹的现象也再次提醒我们，提出和制定减排目标时，应当客观理性，坚持共同但有区别的责任原则，并考虑不同国情，不应当好高骛远，更不能限制发展中国家的正当发展权益。

应对气候变化，习近平主席强调“以实则治”，强调“行动，愿景才能变为现实”。中国历来是气候治理的实干家和行动派，一直主动承担与国情相符的国际责任，不断提高应对气候变化行动力度。在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，2020年9月中方宣布了碳达峰、碳中和目标愿景，之后又提高了各项国家自主贡献目标，出台了落实双碳目标的“1+N”政策体系，以实际行动为全球气候治理不断增添正能量。

深圳卫视记者：据报道，10日，尼加拉瓜总统奥尔特加举行新任期就职仪式。美国财政部以破坏民主为由，宣布对尼防长等6名尼官员实施经济制裁，对与尼政府相关的116名人员实施签证限制。中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚定支持尼加拉瓜政府和人民自主选择符合本国国情的发展道路。我们敦促美方正视自身的“民主赤字”，放弃动辄制裁施压的邪路、老路，不要再搞霸权霸道霸凌那一套，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，取消对尼单边制裁，停止干涉尼加拉瓜内政。

彭博社记者：台湾计划设立10亿美元的基金用于与立陶宛开展合资项目。中方对此有何评论？

汪文斌：坚持一个中国原则是人心所向，大势所趋。台湾当局试图依靠“金钱外交”扩大“台独”活动空间注定是竹篮打水一场空，只会以失败告终。

俄新社记者：阿富汗驻华大使卡伊姆已于1月早些时候离职。中方是否收到阿方有关卡伊姆继任者的相关文件？考虑到中方没有承认塔利班政府，北京是否会允许塔利班代表来华并出任阿富汗驻华大使？

汪文斌：关于阿富汗驻华大使卡伊姆离职事，我昨天已作回应。中阿之间联系交往渠道是畅通的，中方愿继续同阿富汗方面保持沟通。关于你提到的具体问题，我目前没有相关信息要发布。

《北京日报》记者：10日，哈萨克斯坦驻华大使柯依舍巴耶夫在哈驻华使馆举行的新闻发布会上表示，衷心感谢和高度赞赏中方在哈萨克斯坦遭遇困难时刻给予哈和哈人民的支持。中方对此有何评论？

汪文斌：哈萨克斯坦发生大规模骚乱之后，习近平主席向托卡耶夫总统致口信，公开表达支持，表示中方愿尽己所能向哈方提供必要支持，帮助哈方渡过难关。王毅国务委员兼外长同哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔季通电话，再次表达中方对哈方维稳止暴的坚定支持。中方还同其他上海合作组织成员国一道，第一时间就哈局势发表声明，支持哈领导人为恢复国内局势稳定所采取的举措，展现成员国对哈方的有力支持。

托卡耶夫总统对习近平主席在哈危急时刻致口信深表感谢。特列乌别尔季副总理兼外长称中国外长在哈全国哀悼日之际致电，再次彰显了中方对哈方的坚定支持和兄弟情谊。这些互动充分体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平，也彰显了中哈两国安危与共的深厚情谊。

我还注意到，柯依舍巴耶夫大使在新闻发布会上表示，哈当局采取有效措施维稳止暴，目前全国安全局势已趋于稳定。我想再次强调，中方坚定支持一切有利于哈国内局势恢复稳定的措施，将继续为哈方保持国家稳定健康发展提供一切必要的帮助。

韩联社记者：朝鲜方面表示，11日成功进行了高超音速导弹试射。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到这一报道。中方有关立场是一贯、明确的。希望有关各方按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则，推进半岛问题政治解决进程。

澎湃新闻记者：1月11日是关塔那摩监狱设立20周年的日子。联合国人权理事会任命的一个专家小组10日发表声明，谴责美国继续使用这所侵犯人权的监狱，表示美方“不经审判任意拘押并施加酷刑和虐待”的做法“完全不能接受”。中方对此有何评论？

汪文斌：关塔那摩监狱是世界人权史上的黑暗一页。如果说世界上存在关押穆斯林的“拘留营”的话，那就是关塔那摩监狱。

自第一批囚犯抵达以来的20年间，美方虐囚丑闻屡见报端，引起国际社会极大愤慨，美方也一再承诺将关闭该监狱。但20年后的今天，关塔那摩监狱仍然关押着39人，其中只有少数人被控或被判有罪。

事实上，美国设立的秘密监狱遍布全球，关塔那摩监狱只是冰山一角。据报道，美国在发动阿富汗战争后在阿及美盟国境内设立大量秘密监狱。美军入侵伊拉克后对伊拉克平民实施暴行、酷刑和谋杀，阿布格里卜监狱虐囚丑闻令世界哗然。

日前，立陶宛向曾被关押在立首都郊外美国秘密监狱的“永久囚徒”祖拜达支付了赔偿金，此时距欧洲人权法院判决立方必须赔偿已经超过3年，而祖拜达已被美方无罪拘押超过20年。

关塔那摩监狱等美方“黑监狱”时刻提醒人们，美国在人权方面的劣迹比比皆是。美方应当切实反躬自省，立即关闭关塔那摩和遍布全球的秘密监狱，停止任意拘押、虐待囚犯等暴行，向受害者作出道歉和赔偿，将授权和实施酷刑的人员绳之以法。

巴通社记者：近日，一名在天津就读的巴基斯坦大学生身患重病，并住院两个多月。中国政府不仅花费大量资金为其医治，还在巴基斯坦驻华使馆协助下助其回国。这名学生的父亲等亲属致信中国政府，感谢中方的全力支持。发言人对此有何回应？

汪文斌：这是中巴两国人民真诚互助、情比金坚的又一生动事例，再次证明中巴“铁杆”友谊深深扎根于两国人民心中，具有强大生命力。

新冠肺炎疫情发生后，包括巴基斯坦在内的不少国家留学生坚持在华学习，中国政府和学校方面始终关心他们的安全和健康，将继续为他们提供力所能及的帮助。

彭博社记者：斯里兰卡央行行长今天对记者表示，斯可能与中国协商获取一笔新的贷款，以减轻斯债务负担。你能否提供更多情况？

汪文斌：你提到的情况我并不掌握。我想重申的是，中国和斯里兰卡建交以来，两国始终相互理解、相互支持。中方一直在力所能及范围内为斯经济社会发展提供帮助。今后我们还将继续这么做。

(责编：王禹蘅、常红)