新华社巴格达1月12日电 通讯：“美军炸死我的家人却只丢下句对不起”——伊拉克民众控诉美军罪行

新华社记者张淼 董亚雷

“女儿如果没有在那场轰炸中身亡，现在她都该大学毕业了。”阿卜杜拉·马哈茂德·易卜拉欣时常陷入痛苦的回忆。2005年12月一个寒冷的冬夜，易卜拉欣正与家人和朋友在伊拉克萨拉赫丁省的家中欢聚，不料美军发射的导弹击中了房屋，一个幸福的家庭在爆炸中被毁。

在这场惨剧中，包括易卜拉欣年仅12岁的女儿和妻子在内的3名平民死亡，12人受伤。经医院抢救15天后，易卜拉欣才从昏迷中醒了过来，但他的第六、八节脊椎骨断裂，导致终身瘫痪。

自“9·11”事件后，美国在海外大打“反恐战争”，先后出兵阿富汗和伊拉克，干涉叙利亚内战，美军无人机空袭还在索马里、也门、巴基斯坦和利比亚等多国造成大量平民伤亡。

易卜拉欣看着自家房屋被炸毁的照片说：“美国士兵把孩子们接到营地，送给他们玩具，说了句‘对不起’。我的妻子和女儿被炸死，我也落下残疾，他们就只丢下句‘对不起’。”现年51岁的易卜拉欣没有收到任何赔偿。双腿无法行走的他，带着尿袋开电动三轮车艰难出行，跟儿子一起靠卖活禽的小生意糊口。

伊拉克智库“阿拉伯论坛”政治分析家纳达姆·阿卜杜拉说，自上世纪90年代以来，美军以反恐为借口广泛使用无人机和远程导弹瞄准“敌人”，但由于情报不准确，大量平民在美军空袭中丧生。在伊拉克和阿富汗，有大量证据表明美军击中许多平民目标，大批妇女和儿童成为受害者。

独立机构“空中战争跟踪组织”去年9月发布一项调查研究报告指出：至少有22679名平民死于美国在“9·11”事件后发动的空袭。该报告梳理美军官方数据发现，美国在20年的“反恐战争”中至少声称实施了91340次空袭。

美国智库兰德公司发布《对“伊斯兰国”的空战》研究报告指出，2014年8月至2019年3月，以美国为首的国际联盟在伊拉克和叙利亚针对“伊斯兰国”的空袭造成大量平民死亡。其中，国际联盟对“伊斯兰国”大本营所在的伊拉克摩苏尔实施了二战后最严重的无差别轰炸，摩苏尔老城被夷为平地，大量平民伤亡。

如今在摩苏尔老城，轰炸后的废墟仍触目惊心。幸存的老城居民阿里·阿勒万说，来自国际联盟的轰炸是灾难性的，他们对平民毫无怜悯之心。

“在轰炸中，我的房子被炸毁了，我的城市被炸毁了，摩苏尔老城几乎全部被毁。”阿勒万指着废墟说，邻居家的儿子和妻子被炸死了，另一户邻居的大人也在爆炸中遇难，留下幼小的孩子没人照顾。

根据国际联盟官方数据，自2014年以来，美国及其盟友对伊拉克和叙利亚的空袭造成1417名平民死亡。这一数据远低于“空中战争跟踪组织”得出的至少8300名伊拉克和叙利亚平民死于空袭的估算。

无论是残疾的易卜拉欣，还是目睹邻居被炸死的阿勒万，他们的家园和生活都被美军毁掉了。

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