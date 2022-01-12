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博鳌亚洲论坛2022年年会将聚焦疫情防治等六项议题

2022年01月12日19:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月12日电（记者严赋憬、冯家顺）记者12日从博鳌亚洲论坛秘书处了解到，博鳌亚洲论坛2022年年会将聚焦疫情防治、世界经济、绿色复苏与可持续发展、数字经济、国际合作与全球治理、亚洲区域合作与全球合作的新发展等六项议题。

　　博鳌亚洲论坛秘书长李保东当日在北京举行的新闻发布会上介绍说，本届博鳌亚洲论坛年会将从上述六项议题出发，探讨众多前沿问题：总结全球抗疫经验，探讨如何缩小“免疫鸿沟”；探讨全球经济走势以及产业链、通货膨胀等相关问题；探讨如何促进各国和世界的包容性发展；探讨如何在全球化背景下加强数字经济政策协调，进一步促进数字经济发展；探讨如何积极促进全球治理，推动构建人类命运共同体；探讨如何用好RCEP带来的机遇，继续深化亚太区域合作。

　　“我们有信心把年会办好、开成功。”李保东说，虽然现在很难断言疫情什么时候会彻底结束，但必须着眼未来，积极把握和推动疫后世界发展大势。

　　据悉，本届博鳌亚洲论坛年会将于今年春季在海南博鳌举行，由于仍然受到疫情影响，具体日期待协商确定后公布。今年年会将采取线上线下相结合的方式，邀请政府官员、国际组织负责人等共商疫后亚洲与全球发展大计。

(责编：牛镛、袁勃)

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