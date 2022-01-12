新华社北京1月12日电（记者孙楠、温馨）就有报告称初步测算美国2021年温室气体排放量同比增长6.2%，外交部发言人汪文斌12日表示，作为发达国家和温室气体排放大国，美方不要盯着别人的地、荒了自家的田，应改改“说多做少”“开空头支票”的老套路，尽快加入行动派的队伍中来。

当日例行记者会上，有记者问：美国荣鼎集团发布报告称，据初步测算美国2021年温室气体排放量同比增长6.2%，燃煤发电量激增17%是美国排放量反弹的重要推动因素之一。媒体分析认为，这意味着美国偏离了实现2025年和2030年气候目标的轨道。发言人对此有何评论？

汪文斌说，中方注意到相关报道。近期，也有其他一些国际权威研究报告得出了相似结论。中方对此表示遗憾。

他说，气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，作为发达国家和温室气体排放大国，美方不要盯着别人的地、荒了自家的田，应改改“说多做少”“开空头支票”的老套路，尽快加入行动派的队伍中来。

“美排放量反弹的现象也再次提醒我们，提出和制定减排目标时，应客观理性，坚持共同但有区别责任原则，并考虑不同国情，不应好高骛远，更不能为了抢抓眼球，或为了限制发展中国家的正当发展权益而恶意提高目标。”汪文斌说。

汪文斌指出，应对气候变化，习近平主席强调“以实则治”，强调“行动，愿景才能变为现实”。中国历来是气候治理的实干家和行动派，一直主动承担与国情相符合的国际责任，不断提高应对气候变化行动力度。

汪文斌说，在提前超额完成2020年气候行动目标基础上，2020年9月中方宣布了中国碳达峰、碳中和目标愿景，之后提高了各项国家自主贡献目标，出台了落实双碳目标的“1+N”政策体系，以实际行动为全球气候治理增添正能量。

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