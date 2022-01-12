新华社哥本哈根1月11日电 特稿：“这是他们精心安排的，目的就是编造谎言”——丹麦流行病学专家在新书中揭露某些西方媒体歪曲新冠病毒溯源真相

新华社记者林晶

世界卫生组织新冠病毒溯源研究国际专家组成员、丹麦流行病专家、哥本哈根大学教授塞娅·菲舍尔近期出版新书，回顾了她作为世卫专家组成员赴华开展溯源研究的情况。该书以菲舍尔的亲身经历揭露了某些西方媒体颠倒黑白、歪曲溯源真相的丑陋行径。

西方媒体的抹黑与歪曲

在丹麦语新书《病毒侦探：追踪大流行病起源》中，菲舍尔详述了暴露某些西方媒体虚伪本质的两个案例。“这让我认清了一些美国媒体扮演的角色——颠倒黑白、歪曲事实，以达到自己的政治目的。”

菲舍尔在书中写道，世卫组织和专家组此前一致同意，2021年3月30日下午正式发布溯源报告前不透露具体内容。但当天上午，美国《华尔街日报》却抢先发表多篇文章，矛头直指尚未公布的报告。“这是他们精心安排的，目的就是编造‘由于数据缺失，世卫组织报告并未回答关键问题’的谎言。”她说。

该书还揭露了某些西方媒体歪曲专家言论、抹黑中国的惯用伎俩。比如，在去年年初世卫专家组完成在中国的工作后，美国《纽约时报》记者采访了菲舍尔。她在采访中表示，专家组一直基于科学精神开展溯源研究工作，公开透明。与中方的某些分歧也只是科学研究层面不可避免的情况。最后结论是各方共同努力的结果。

结果这篇采访文章于去年2月12日出现在《纽约时报》上时，标题却赫然写着“中国拒绝向世卫组织交出重要数据”。当菲舍尔看到报道时，她意识到自己被“设了套”。她说：“从（他们）选择的引语及其与报道的联系中可以看出，《纽约时报》有意写一篇侧重于冲突和中国试图对专家组隐瞒数据的报道，但我不认为那是对事实或是我所要表达意思的公正解释。”

菲舍尔曾写信给记者要求撤回采访引语，但被对方无视。报道发出后，世卫专家组多个成员在社交媒体上发声，指责这篇报道不但没有真实反映专家组在中国工作的经历，反而曲解专家的评论，令专家组长时间的科学努力和发现遭受质疑。

事实背后的科学和专业

菲舍尔在书中介绍了世卫选拔专家组成员的科学和专业背景。“我和其他专家被选入世卫专家组，不是因为我们对中国或美国抱有友好或敌视的态度……我们之所以入选，完全是基于科学和专业能力。我们的原则是相信客观信息，贴近事实真相，不提前预判，不搞有罪推定。”

对于被某些西方媒体“妖魔化”的中国科学院武汉病毒研究所等，菲舍尔在书中详细描述了她所掌握的情况。她说，中国科学院武汉病毒研究所拥有世界上最大的P4实验室，在设计和建造过程中吸纳了各国专家意见，拥有最先进的设备，采用世界通用生物安全最高操作标准。“它是按照法国和美国的标准建造的……它令人印象深刻，我们没有看到任何迹象印证一些媒体描述中的那种寒酸和阴暗的‘蝙蝠实验室’。”

而在新冠大流行初期，是美国领导人一再阻挠科学抗疫措施，也没有向民众及时提供科学信息，“政治目的和需要”延缓了与病毒的有效斗争，菲舍尔在书中指出。

丹麦学界与舆论的肯定

《病毒侦探：追踪大流行病起源》一书获丹麦医学界等多方认可和推荐，首版实体书面世两周即告售罄，丹麦主流媒体对菲舍尔和她的新书做了各类访谈节目。

丹麦肺病协会主席托本·莫恩森就该书发表书评时说，西方媒体在并不了解世卫专家组的专业和知识背景下，歪曲和误读世卫专家组在中国的工作。这印证了书中反复引用的一句话——“当你把政治和科学混在一起时，你就会得到政治”。

丹麦欧登塞大学医院主治医师莫滕·索德曼在书评中说，该书从科学视角带领读者回顾新冠大流行和溯源任务的细节。当科研人员经过调研得出的结论与西方媒体的“中国有罪”推定大相径庭时，西方媒体就会断章取义地引用采访内容，来佐证早已预设好的答案。

丹麦《信息报》在介绍该书时提到，菲舍尔作为世卫专家组成员，表现出对接触和合作过的中国专业同行的同理心，尊重他们的专业度。同时，她毫不留情地揭露了西方媒体预设埋伏式、不负责任只顾博眼球污名化他国的报道。

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