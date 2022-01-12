新华社华盛顿1月11日电（国际观察）全球复苏挑战加剧 中国经济韧性依旧

新华社记者许缘 高攀

世界银行11日发布最新一期《全球经济展望》报告指出，全球复苏势头今明两年将显著放缓，加强国际协作是世界经济走上良性发展道路的关键。在全球增长放缓背景下，中国经济仍显现出发展潜力和增长韧性，得到国际组织和经济学家肯定。

多重风险阻碍复苏

《全球经济展望》报告指出，世界经济2021年从疫情冲击中回升。但受新的变异新冠病毒威胁、通货膨胀、债务高企和收入失衡等因素影响，预计今年全球增长将明显放缓，这一势头可能延续至2023年。

世行预计，2021年和2022年全球经济增长率分别为5.5%和4.1%，均较此前预测下调0.2个百分点。2023年全球经济增长率将进一步放缓至3.2%。

世行行长马尔帕斯指出，世界经济同时面临新冠疫情、通货膨胀和政策不确定性挑战，政府支出和货币政策均无先例可循，不平等加剧和安全挑战对发展中经济体尤其有害。

同时，美国等主要经济体增长减速将抑制新兴市场和发展中经济体的外部需求。很多发展中经济体政府缺乏在必要时向经济活动提供支持的政策空间。

世行预计，由于疫情传播、供应链瓶颈和通胀压力持续、大部分地区金融脆弱性加剧等多重因素叠加，发展中经济体“硬着陆”风险上升。

马尔帕斯在当天记者会上表示，发达经济体和发展中经济体之间的增长鸿沟正在扩大。这导致发展中经济体在经济复苏过程中处于落后地位且贫困状况恶化。

马尔帕斯还对发达经济体“无节制”出台财政支出措施感到担忧，称此举不仅影响发达经济体融资前景，而且损害其他经济体的借贷能力。

中国经济稳中有进

在世界经济增长放缓背景下，中国经济发展潜力和增长韧性继续得到国际组织和经济学家的肯定。世行预计，2021年中国经济增长8%，2022年将增长5.1%，在世界主要经济体中位居前列。世行报告指出，尽管面临供应链瓶颈等全球性挑战，中国制造业活动总体保持稳定，出口增长加快。

世行尤其肯定中国财政政策和货币政策对稳定经济增长发挥的作用。中国人民银行降低存款准备金率，向市场注入短期流动性。中国出台的宏观经济政策有效减轻了金融压力。

铭基亚洲基金投资策略师安迪·罗思曼日前撰文指出，2022年中国经济有望表现强劲，投资者情绪将进一步改善，并推动中国资本市场向好。

此外，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施将对稳定亚太地区经济起到关键作用，助力区域经济和世界经济复苏。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯对新华社记者表示，RCEP带来的贸易和投资增长将有助于修复供应链。中国作为亚太地区产能的主要供应国，将在疫苗和医疗设备领域为地区抗疫发挥积极作用。

国际合作至关重要

疫情冲击下，全球经济增长不均衡、各经济体政策不同步以及收入不平等进一步凸显。由于政策空间受限，同时面临债务压力，新兴市场和发展中经济体恢复增长动能尤为困难。世行在报告中重申各经济体加强协作的重要性，强调公平增长和政策协调性。

报告指出，全球各经济体需共同努力深化国际合作，以应对日益严峻的全球性挑战，包括推进疫苗公平分配，提升最不发达经济体债务可持续性，应对气候变化和经济体内部不平等，促进绿色、有韧性和包容性发展等。

世行常务副行长冯慧兰指出，各经济体决策者作出的选择将决定未来十年的发展道路。当务之急是确保更广泛、更公平地分配疫苗，使疫情得到有效控制，并持续出台有助于逆转不平等加剧趋势的政策。

冯慧兰还强调，一些发展中经济体债务高企，加强全球合作以扩大财政资源，是实现绿色、有韧性和包容性发展的关键。

(责编：王禹蘅、杨牧)