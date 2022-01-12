新华社北京1月12日电 综合新华社驻外记者报道：变异新冠病毒奥密克戎毒株致俄罗斯、斯洛文尼亚、巴拿马和瑞典等国疫情形势严峻。11日，澳大利亚累计新冠确诊病例破百万；阿根廷报告新增新冠确诊病例超过13万例，再次刷新了该国疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。

俄消费者权益保护和公益监督局局长、国家总防疫师波波娃11日在俄政府疫情防控协调委员会主席团会议上指出，俄罗斯13地已发现奥密克戎毒株感染病例305例。2021年12月底，全俄奥密克戎毒株感染病例为103例。

目前，俄罗斯单日新增新冠确诊病例数以万计。波波娃说，俄罗斯有35地新冠发病率超过全俄平均水平，专家已发现新冠疫情在俄恶化迹象。

俄“加马列亚”流行病学与微生物学国家研究中心副主任洛古诺夫预测，1月末至2月初，俄罗斯的奥密克戎毒株感染病例将出现显著增长。

在哈萨克斯坦，随着局势稳定，新冠病毒检测恢复，样本检测阳性率不断上升。哈政府防止新冠疫情传播部门间委员会12日发布消息说，11日全国报告新增确诊病例4810例，比10日报告的2216例翻倍。新一波疫情已开始在哈大城市中蔓延。首都努尔苏丹和最大城市阿拉木图等４座城市被评估划归为疫情传播较快的“红区”。

哈萨克斯坦卫生部12日发布消息称，哈疫情形势恶化同奥密克戎毒株在哈传播有关，1月初努尔苏丹和阿拉木图均已报告发现该变异毒株。

斯洛文尼亚卫生部长亚内兹·波克卢卡尔10日表示，该国正在进入第五波疫情。在过去两周里，奥密克戎毒株已经取代了德尔塔毒株，成为该国主要流行毒株。该国将从13日至15日发起新一次疫苗接种行动，所有疫苗接种点将延长开放时间。

希腊国家疫苗接种委员会11日批准向免疫功能低下的特定人群提供第四剂新冠疫苗接种。这些人群可以在接种第三剂疫苗后的3至6个月期间接种第四剂疫苗。该决定涉及正在接受治疗的血液和肿瘤疾病患者、接受免疫抑制药物治疗的患者等。

巴拿马卫生部9日公布的数据表明，在最近3周，该国周新增新冠确诊病例呈现成倍增加的趋势。巴拿马科学、技术和创新国务秘书爱德华多·奥尔特加-巴里亚表示，奥密克戎毒株已成为巴拿马主要流行毒株，造成了新一波疫情。

随着疫情的再度恶化，奥密克戎毒株已成为瑞典主要流行毒株。据瑞典电视台日前报道，瑞典哥德堡一家医院的新冠确诊产妇病例近期激增，创下自疫情出现以来该院接纳新冠产妇人数的最高纪录。该院产科负责人沙卜娜姆·罗纳吉表示，孕产妇感染新冠病毒的趋势与整个社会的感染情况基本相符。

澳大利亚联邦卫生部数据显示，截至当地时间11日晚9时，该国累计新冠确诊病例超过104万例。由于现有检测试剂和力量不足，难以应对激增的检测需求，澳政府已鼓励民众购买快速抗原检测盒自行检测，这也导致专家担忧目前的统计数据未能真实反映该国疫情的严峻程度。

阿根廷卫生部11日报告该国新增新冠确诊病例超过13万例，再次刷新了该国疫情暴发以来单日新增最高纪录，累计确诊病例已突破650万例。阿根廷卫生部长比索蒂表示，阿根廷近期新冠病毒感染病例呈“爆炸式”增长，但由于居民接种疫苗情况良好，近期感染后的死亡率较低。

自去年12月以来，尼泊尔已确诊27例奥密克戎毒株感染病例。尼泊尔首都所在的加德满都谷地三县11日决定采取限制措施：禁止25人以上集会，公共客运车辆提供消毒液并不得超载，乘客必须戴口罩。尼泊尔教育部10日下令，关闭中小学至本月29日。

综合巴西多家媒体10日报道，由于近日来新冠病例和流感病例猛增，多名航空公司员工感染，巴西多家航空公司取消上百架次的国际和国内航班。巴西国家民航局表示，正在严密监控机组成员和其他航空从业人员的健康情况，密切关注各航空公司推出的相关解决措施。（执笔记者：李雯；参与记者：华迪、张继业、苏津、付一鸣、赵焱、陈威华、彭立军、易爱军、周盛平、郝亚琳、于帅帅、倪瑞捷）

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