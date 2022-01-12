新华社东京1月12日电（记者姜俏梅）日本东京都上野动物园大熊猫双胞胎幼崽12日正式与公众见面，从日本各地赶来的中签“幸运儿”当天见证了“晓晓”和“蕾蕾”的首次公开亮相。

由于东京都新冠疫情近来有所恶化，上野动物园11日开始临时关闭。但是园方特许12日至14日每天进行两小时的大熊猫双胞胎幼崽与妈妈“仙女”公开展出。其间，每日会从30多万名申请者抽取约1080人前来参观。

来自横滨的荒井多映子对新华社记者说，能够中签并且亲眼看到双胞胎幼崽非常幸运，期待日中两国以大熊猫为纽带永远友好下去。

据动物园工作人员介绍，出生时单只仅有120多克的熊猫幼崽，如今体重都已超过14公斤。

去年6月23日，上野动物园大熊猫“仙女”诞下一雄一雌的双胞胎幼崽。去年10月8日，东京都知事小池百合子公布幼崽分别被命名为“晓晓”和“蕾蕾”，寓意“黎明来临，迎接美好未来”。

目前，上野动物园共有5只大熊猫，分别是中国旅日雌性大熊猫“仙女”、雄性大熊猫“比力”以及它们的孩子“香香”“晓晓”和“蕾蕾”。按照中方与东京都签署的协议，“香香”本该在满两周岁时归还中国，但因疫情原因延期，最新达成的协议显示“香香”的归还时间被延迟至今年6月30日。

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