新华社布鲁塞尔1月11日电（记者任珂）欧洲药品管理局11日说，根据迄今获得的数据，奥密克戎毒株的危险性只有德尔塔毒株的三分之一到一半之间，新冠疫苗在预防因感染奥密克戎毒株引发重症和住院治疗方面仍然有效。

欧洲药管局在当天发布的一份声明中说，尽管奥密克戎似乎比其他变异毒株更具传染性，但来自南非、英国和一些欧盟国家的研究表明，感染奥密克戎毒株后住院的风险较低。基于这些研究，该机构估计，奥密克戎毒株的危险性只有德尔塔毒株的三分之一到一半之间。

这份声明还说，最近发表的一些研究结果表明，新冠疫苗对预防奥密克戎毒株引起有症状感染的有效性要低于其他毒株，并且这种有效性随着时间的推移逐渐减弱。因此，可能会有更多已经接种过新冠疫苗的人感染奥密克戎毒株。

但这些研究结果同时表明，新冠疫苗在预防因感染奥密克戎毒株引发重症和住院治疗方面仍然有效。包括真实世界有效性数据的最新证据还表明，接种疫苗加强针的人能得到更好的保护。

欧洲药管局在声明中表示，应继续努力提高疫苗接种率，并加速推进加强针接种。

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