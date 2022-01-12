新华社联合国1月12日电 联合国人权理事会委派的人权问题独立专家组日前发表声明，谴责美国仍在使用备受谴责的关塔那摩监狱，称其为“美国政府在法治承诺上的污点”。

今年1月11日是关塔那摩监狱设立20周年。联合国网站10日发表文章援引专家组当天发表的声明说，20年来，美国在关塔那摩监狱进行的未经审判就任意拘押并施加酷刑或虐待的做法，对于任何政府，尤其是一个声称要保护人权的政府来说，都是完全不能接受的。

文章说，尽管遭到“强烈、反复、明确的”谴责，美国仍继续使用关塔那摩监狱，其中很多人从未受到任何罪行指控。人权专家敦促美国关闭关塔那摩监狱，结束该“肆意侵犯人权的丑陋篇章”，同时按照国际法赔偿遭受酷刑和任意拘押的人，并追究相关人员责任。

美军2002年在古巴关塔那摩湾美国海军基地设立监狱，用以关押“9·11”恐怖袭击事件后美军在全球反恐行动中抓获的嫌疑人。美国政府认为这些嫌疑人是美军在反恐行动中抓获的“非法战斗人员”，因此不享有《日内瓦公约》所规定的战俘权利。关塔那摩监狱因多次传出虐囚丑闻而备受谴责。关塔那摩监狱一度关押约780人，目前关押着39人。

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