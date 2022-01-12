新华社日内瓦1月11日电（记者刘曲）世界卫生组织11日发表声明说，目前已获世卫组织紧急使用认证的新冠疫苗对奥密克戎毒株仍然有效，但现有新冠疫苗可能还需要更新以继续为人们提供足够的保护，来应对当前和未来的变异新冠病毒。

声明说，世卫组织新冠疫苗成分技术咨询小组专家目前正在分析与“需要关注”的变异毒株相关的证据，并有可能据此修改针对新冠疫苗株系成分的建议。世卫组织根据变异新冠病毒的传播力、致病性等，将变异毒株列为“需要关注”或“需要留意”，其中奥密克戎、德尔塔等均属于“需要关注”的变异毒株。

世卫组织新冠疫苗成分技术咨询小组成立于去年9月，由18名不同学科专家组成。该专家组11日发表一份临时声明说，目前已获得世卫组织紧急使用认证的新冠疫苗对奥密克戎等“需要关注”的变异毒株仍然有效，尤其针对新冠重症及死亡提供了高度保护。但同时专家们也强调，未来需要开发能更好地预防新冠病毒感染和传播的疫苗。

此外，随着新冠病毒的变异，现有新冠疫苗的成分可能还需要更新，以确保在面对奥密克戎毒株和未来可能出现的其他“需要关注”的变异毒株所引起的感染和疾病时，继续提供世卫组织建议的保护水平。

具体而言，更新后的疫苗株系成分需要在基因和抗原上与正在传播的变异病毒近似，在预防感染方面更加有效，并能引起“广泛、强烈和持久的”免疫反应，以“减少对连续加强针的需求”。

世卫组织还提出了一些更新方案选项，包括开发针对主要流行变异毒株的单价疫苗、含有来自多种“需要关注”的变异毒株抗原的多价疫苗或者研发持续性更好、针对不同变异毒株仍能有效的长期疫苗。

针对当前在多国流行的奥密克戎毒株，专家组呼吁全球范围内更广泛地推广完全接种疫苗以及加强针计划，希望能有助于减少出现新的“需要关注”的变异毒株并降低其危害。

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