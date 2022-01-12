新华社基辅1月11日电（记者李东旭）据乌克兰总统办公室官网消息，乌总统泽连斯基11日在基辅会见了德国总理外交和安全政策顾问延斯·普勒特纳和法国总统外交政策顾问埃马纽埃尔·博内，各方就乌俄边境局势和重启“诺曼底模式”四国峰会交换了意见。

泽连斯基在会见时感谢德法为落实2019年“诺曼底模式”巴黎峰会有关决定所做努力。他强调，“现在有必要就结束冲突采取实质性措施达成一致”，乌方已准备好在下一届“诺曼底模式”峰会上就此做出“必要决定”。

乌总统办公室主任叶尔马克出席会见。他重申了乌方坚持通过政治和外交途径解决乌俄边境冲突的立场，并表示乌克兰与德国和法国正努力推动“诺曼底模式”恢复“有效工作”。他认为，重启“诺曼底模式”峰会将极大推动乌东部和平进程。

与会各方表示，同意在“诺曼底模式”政治顾问层面就下一届峰会组织方式问题继续磋商。

本月6日，俄罗斯总统办公厅副主任科扎克在莫斯科会见普勒特纳和博内。会谈结束后，科扎克向媒体表示，俄法德三方讨论了关于落实明斯克协议的一系列实质性措施。法德两国表示支持明斯克协议，各方一致认为落实明斯克协议是解决乌克兰东部问题的基础。

2014年4月，乌东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌克兰政府军和当地武装的大规模武装冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。

2019年12月9日，旨在解决乌东部冲突问题的“诺曼底模式”四国峰会在巴黎举行，法国、俄罗斯、德国、乌克兰四国领导人参会。峰会发表共同声明，强调应全面落实明斯克停火协议。

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