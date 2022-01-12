第八届墨西哥中国周活动举办。墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会供图

人民网墨西哥城1月12日电 （记者谢佳宁）1月11日，为期一周的第八届“中国周”活动在墨西哥尤卡坦州首府梅里达市落下帷幕。疫情之下，由墨西哥梅里达政府，中国成都市人民政府外事办公室和墨西哥尤卡坦半岛华侨华人联合会共同举办的第八届墨西哥“中国周”活动，在中墨双方的共同努力下，共克时艰、亮点纷呈、激情依然、弦歌不辍、美食飘香。

本届“中国周”活动形式多样，以中墨文化美食厨艺交流活动的开展拉开序幕，在线上精彩的文艺表演中完美结束。

1月7日，曾在中国钓鱼台国宾馆的大厨徐师傅，以及来自中国的其他四位名厨在当地一所厨艺学校给当地厨师和学生授课，亲自示范了以粤、川、京、淮扬菜为代表的几道中华经典美食的烹饪方法。当地市民和一些厨艺学生们兴致满满地参与其中，并积极交流互动，还跟着大厨们做了锅贴饺子，为几位大厨们多彩的技艺折服，也为中华美食多样的烹饪手法所惊叹。

主厨徐先生和其他几位名厨课后还接受了当地媒体的采访，在采访中他们表示，这是梅里达第二次举办美食节活动，但是他们作为受邀来宾，是第一次来梅里达参加此类活动，能有机会向墨西哥民众展示中国美食文化，他们感到很荣幸。

1月8日，在当地餐厅举办了“中国美食慈善晚宴”。“北京烤鸭”“松鼠鳜鱼”“麻婆豆腐”“宫保鸡丁”“糖醋排骨”……道道精美的中华美食逐一呈现在梅里达餐厅中，“中国美食慈善晚宴”在梅里达拉开帷幕。各地爱心人士参与其中，为中华美食所吸引，他们品尝到了传闻已久的“北京烤鸭”，为此赞叹不已。异国美食暖人心，他们也为社会贡献自己的爱心力量。活动结束后，慈善活动收入款项将由墨西哥尤卡坦华人华侨联合会捐给当地孤儿院。

疫情期间，中国政府和各华侨华人联合会都在疫情之中为积极当地民众伸出援手，共同抗疫。不以国界论距离，也不以肤色论亲疏，积极践行“一带一路”的号召，也为构筑“人类命运共同体”献出积极的力量。中墨人民风雨同舟，共克时艰，才能在未来谋求更大的合作和发展。

1月7日至1月11日，在梅里达著名的蒙特霍大道美食街举行了为期一周的美食活动，向公众展示中国美食，当地民众与游客皆驻足于此，对中国美食皆表现出了极大的兴趣。很多民众表示，这些美食和墨西哥美食风格迥异，也和在当地中国餐馆享受到的中国食物味道不同，非常新奇。展览现场还展示了墨西哥华人农场华腾农业种植的中国蔬菜，吸引了当地市民们前来围观，并向工作人员们询问烹饪方法，当地民众和游客在现场品尝到美味中国蔬菜，表示虽然这些食物在他们的日常生活中并不常见，味道却很值得尝试。

工作人员还跟当地居民们解释道：中国的蔬菜种类多样性得益于中国政府颁布的“菜篮子”工程以及“大棚”技术，惠及每家每户，使得居民们在“食”上的选择更加多样。当地市民们对中国这一政策极为赞赏。相信在农业方面，未来也会有更多的合作可能。

受疫情影响，第八届“中国周”文艺演出改成线上展示。“太阳神鸟”“儿童合唱”“中国古筝”“杂技”……线上的形式吸引了中墨各方人士的广泛关注。当天在线观看人数一路高走，在评论中对这场美轮美奂的表演给出了高度的赞美并引起了当地人的热烈议论。“太阳神鸟”向当地民众展示了中国传统表演艺术“杂技”，与中国古代的“太阳图腾”结合，神秘又美丽。

在墨西哥的古玛雅文明中，太阳也是神圣的象征。这和古代中华文明中的太阳图腾意义不谋而合。中墨两国同属文明古国，我们可以在这些契机中更多地求同存异，在文化艺术领域进行更多默契又深入的交流与合作。

墨西哥尤卡坦半岛华人华侨联合会长白义表示，“此次中国周活动的圆满落幕，离不开中墨双方的共同努力，在疫情之下，共克万难，依旧为我们呈现出了一场不打折的，精彩纷呈的文化盛宴。这也给我们未来更多的合作注入了信心”。

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