人民网联合国1月10日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵10日在安理会审议联合国驻西部非洲和萨赫勒地区办事处工作时发言呼吁，国际社会应加大对西部非洲和萨赫勒地区国家的支持力度。

戴兵说，去年以来，西部非洲和萨赫勒地区国家积极抗击新冠疫情，维护政治稳定，恢复经济发展。安纳迪夫特别代表积极履行授权，同西非国家和次区域组织密切合作，发挥了积极作用。在当前形势下，地区仍面临不少困难和挑战，需要国际社会加大支持力度。

戴兵表示，国际社会要继续维护稳定局面。去年底，佛得角、冈比亚顺利举行大选，科特迪瓦、贝宁、布基纳法索、塞内加尔和多哥等推动政治对话和解，为维护稳定发展大局注入新动力。马里、几内亚正处在政治过渡关键时期。国际社会要支持有关国家通过对话解决分歧，结合国情并在宪法框架内推进政治过渡、和平和解和筹备大选等，努力维护稳定局面，消除冲突根源。利比里亚国内抗议活动增加，社会治安形势严峻。国际社会要加大关注，防范风险。中方将继续支持西共体和非盟斡旋努力，支持地区国家探索符合本国国情的发展道路。

戴兵表示，国际社会要团结应对恐怖主义。恐怖势力在马里、布基纳法索、尼日尔、尼日利亚等国活动猖獗，并逐步向几内亚湾南部沿海地区蔓延，他们跨境活动，频繁制造袭击，造成重大人员伤亡，威胁安全稳定。国际社会要支持地区国家加强反恐能力建设，通过多双边渠道在资金、装备、后勤补给等方面提供更多支持。要尊重有关国家结合自身需要开展对外安全合作，加强反恐行动协调和信息分享，争取形成合力。要通过去极端化等举措，消除冲突根源，开展职业教育培训、社区矫正等，解决青年教育和就业问题，避免青年人甚至儿童成为恐怖势力招募对象。

戴兵指出，国际社会要加强几内亚湾海上安全合作。近年来，几内亚湾海上安全问题突出，海盗活动频繁，严重威胁沿岸国家安全稳定和人民生活，冲击国际航运贸易和地区经济。要在尊重沿岸国家主权和主导权的前提下，帮助地区国家加强反海盗能力建设，开展海上安全部队培训，提高联合执法、监测等行动能力。西萨办等联合国相关机构，要支持区域反海盗机制建设，确保其全面、有效、可持续运行。可借鉴已有成功经验，在与沿岸国家充分协商的基础上，探讨加大打击海盗的举措。中方注意到挪威、加纳等提出几内亚湾海上安全问题安理会决议草案，将建设性参与有关磋商，为支持地区海上安全合作贡献力量。

戴兵强调，国际社会要保障地区国家获得疫苗。近期，西非国家新冠病例激增，疫情不容乐观。奥密克戎病毒快速传播凸现疫苗分配不平衡问题。要继续支持地区国家抗疫努力，加大援助力度，早日普及安全、可负担的疫苗，推动向地区国家豁免疫苗知识产权，支持本地化生产疫苗。中方将全面落实中非合作论坛第八届部长会成果，加大对非洲疫苗援助，为地区国家战胜疫情作出更大贡献。

戴兵说，日前，中国国务委员兼外长王毅访问非洲，延续了中国外长32年来坚持每年首访非洲的优良传统。在新的一年，中方愿同国际社会一道努力，为地区国家稳定、发展和繁荣作出更大贡献。

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