人民网华盛顿1月11日电 （记者李志伟）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2022年1月11日下午6点，全美共报告新冠肺炎确诊62117454例，死亡841766例。过去24小时，美国新增确诊980492例，新增死亡2804例。

美国有线电视新闻网报道说，根据美国卫生与公众服务部的数据，11日，美国新冠住院患者人数达14.59万，超过了去年1月14.2万的峰值，创造了历史新高。这一数字几乎是两周前的两倍。

约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至11日的过去一周，美国日均新增确诊病例达75.3万，一周之内新增确诊总计527.7万。美国有线电视新闻网报道说，美国日均新增确诊病例超过75万，这是2021年1月疫情高峰时期数值的3倍，是2021年9月德尔塔毒株疫情高峰的4.5倍。

约翰斯·霍普金斯大学的数据还显示，截至11日的过去28天，美国增加了1142万新冠确诊病例，这占到累计确诊病例总数的18.3%。

美国疾控中心11日表示，奥密克戎毒株是现在美国主要毒株，在美国新增病例中占比已达98.3%。

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