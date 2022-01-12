新华社华盛顿1月11日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会主席鲍威尔11日表示，美联储或将更多次加息，并更早、更快地缩减资产负债表，以应对美国高通胀持续的状况。

鲍威尔当天在出席美国国会参议院银行委员会举行的提名听证会时说，如果美国高通胀持续的时间比预期长，如果随着时间推移美联储不得不更多次加息，“我们将这样做”。他表示，美国通胀率目前远远超过美联储设定的2%目标，这表明美国经济不再需要高度宽松货币政策的支持，美联储将利用其政策工具阻止高通胀变得更加顽固。

鲍威尔表示，美联储货币政策走向正常化将是一个很长的过程。首先，美联储将于今年3月结束资产购买举措，随后将在今年内加息，今年晚些时候美联储或将开始缩减资产负债表。

鲍威尔说，与上次美联储收紧货币政策时相比，美国经济状况已完全不同，资产负债表的规模也更大。因此，美联储这次将更早、更快地缩减资产负债表，结束资产购买举措与开始缩减资产负债表的间隔时间将更短。

美联储上周公布的去年12月货币政策会议纪要显示，在美国经济走强和通胀水平不断上升的背景下，美联储可能提前加息，并在此后启动资产负债表缩减进程。多数美联储官员预计今年将有三次加息。高盛集团等华尔街机构日前预计，美联储今年将有四次加息。数据显示，目前美联储资产负债表规模超过8.7万亿美元。

美国总统拜登去年11月提名鲍威尔连任美联储主席，同时提名美联储理事布雷纳德担任副主席。两人的提名需获得参议院批准。

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