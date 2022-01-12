新华社哥本哈根1月11日电（记者林晶）世界卫生组织欧洲区域办事处主任克卢格11日在丹麦首都哥本哈根表示，变异新冠病毒奥密克戎毒株正自西向东席卷欧洲区域，该区域多国医疗卫生系统正面临挑战。

克卢格在当天举行的线上新闻发布会上说，在世卫组织欧洲区域53个国家中，目前已有50个国家报告奥密克戎毒株感染病例，26个国家每周新增新冠确诊病例超过其人口总数的1%。由于前所未有的传播速度和规模，新冠住院人数不断增加，多国医疗卫生系统和服务正承受巨大压力。

有研究预测，未来6周至8周，欧洲区域超过50%的人口将感染奥密克戎毒株。克卢格警告说，奥密克戎毒株将给疫苗接种水平较低的国家带来更严重的威胁，他呼吁各国视各自情况采取切实行动。在尚未受到奥密克戎毒株冲击的国家，应立即采取紧急防疫措施，包括戴口罩、加强检测、对出现症状者实施隔离、加强疫苗接种等；在已受奥密克戎毒株冲击的国家，当务之急是保护易感人群和弱势群体，并尽量减少对医疗卫生系统和基本医疗服务的干扰。

克卢格表示，无论是针对德尔塔毒株还是奥密克戎毒株，加强新冠疫苗接种、扩大口罩使用范围、保持拥挤或封闭场所通风，以及使用新的诊疗方法都是行之有效的。当前的首要目标是实现跨越年龄、部门、边界和政治界限的“疫苗共享和团结”。

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