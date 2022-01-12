新华社日内瓦1月11日电 综述：全球累计新冠确诊病例超3亿例 奥密克戎毒株加速传播

新华社记者

世界卫生组织10日公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例数已超3亿例，累计死亡病例数近549万例。由于新冠变异病毒奥密克戎毒株加速在全球传播，美国、欧洲等地新增病例数快速增加。世卫组织警告说，迅速增长的病例可能让许多国家的卫生系统难以承受。

多国疫情反弹明显

世卫组织的数据显示，截至欧洲中部时间10日17时31分（北京时间11日0时31分），全球新冠确诊病例数累计达到305914601例，累计死亡5486304例。

世卫组织全球新冠疫情周报显示，截至2日的一周，全球新增确诊病例约950万例，与前一周相比急剧增加了71%。世卫组织总干事谭德塞说，这些数据仍然低估了实际病例数，因为并未反映新年假期前后积压的检测数据，包括自我检测呈阳性的病例数，以及负担沉重的监测系统在世界各地漏掉的病例数。

截至2日的一周内，报告新增病例数居前几位的国家有美国、英国、法国、西班牙和意大利。

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的最新统计数据，美国10日新增新冠确诊病例近150万例，再创疫情暴发以来新高。由于确诊、住院病例数激增，美医疗系统正面临人员短缺困境。据美国有线电视新闻网报道，已有至少10个州调配国民警卫队成员，支援人手紧缺的医院。

英国国家统计办公室公布的数据显示，2021年最后一周，英国超过370万人感染新冠病毒，再创新高。英国国民保健制度日前发表声明说，该国公共医疗服务系统目前处于“战时状态”，并重新启用“南丁格尔”临时医院。目前，至少超过10家公共医疗服务机构因人员短缺宣布“危机事件”。

法国近期单日新增确诊病例数也屡创新高。法国公共卫生部门10日发布的数据显示，该国过去24小时新增确诊病例93896例。据法兰西24电视台10日报道，该国7日平均新增病例数已达269614例。法国国民议会、即议会下院6日表决通过一项法案，内容包括启用“疫苗通行证”等，旨在进一步收紧新冠防疫措施。

奥密克戎毒株加速传播

奥密克戎毒株在全球加速蔓延是本轮疫情恶化的主要原因。新年假期中，人们社交活动频繁，不遵守公共卫生和防疫措施，冬季室内活动增加等因素都导致病毒传播加速。

法国巴斯德研究所流行病学专家、新冠疫情科学委员会成员阿诺·丰塔内10日接受媒体采访时说，奥密克戎毒株在法国快速传播，因该毒株导致的新增确诊病例“将在1月中旬达到峰值”，预计在2月份开始下降。

奥密克戎毒株快速传播下，英国各地的新冠入院治疗病例数持续攀升。去年12月8日，英国启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，随后又将新冠疫情警报级别由3级升至4级，并启动“奥密克戎紧急加强针国家任务”。

印度国家免疫技术咨询小组疫苗项目负责人阿罗拉5日说，需要密切关注奥密克戎毒株的传播，因为印度各地感染奥密克戎毒株的病例正迅速增加，印度已进入第三波疫情。

针对各国病例数激增，世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗8日说，奥密克戎毒株的变异使其更容易粘附于人体细胞，该毒株还显示出免疫逃逸特征，导致人们重复感染。与德尔塔毒株和其他变异毒株的复制多发生于下呼吸道和肺部不同，奥密克戎毒株主要在上呼吸道复制，使其更易于传播。

随着疫情持续，新的变异毒株可能还会出现。法国研究人员近期在法国南部港口城市马赛发现12人感染变异新冠病毒B.1.640。一项尚未经过同行评议的研究显示，这种毒株携带46种突变，比奥密克戎毒株的突变还多。该毒株已被世卫组织定为“正在监控的变异毒株”。

范凯尔克霍弗说，奥密克戎毒株不太可能是最后一个变异毒株。尽管有证据显示，奥密克戎毒株导致的重症较少，但并不意味着它很温和。她呼吁公众在接种疫苗的同时，继续遵守保持社交隔离、戴口罩、改善通风等措施。（参与记者：刘曲、陈晨、郭爽、赵旭）

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