新华社北京1月11日电 题：秉持文明多样性理念 弘扬全人类共同价值——来自第二届文明交流互鉴对话会的声音

新华社记者潘洁、冯歆然

第二届文明交流互鉴对话会10日以线上线下相结合方式在中共中央对外联络部举行。与会代表普遍认为，加强文明交流互鉴是世界各国人民的共同心愿，全人类共同价值是世界各国人民的共同追求。国际社会应在相互尊重彼此文化传统和发展道路基础上携手合作，共同应对各类风险挑战，共同推动人类发展进步。

柬埔寨常务副首相兼内阁办公厅大臣宾成表示，文明没有优劣之分。加强文明交流互鉴，有助于增进对彼此的理解和尊重，为实现世界持久和平、人类进步繁荣奠定坚实基础。

“文明是丰富多彩的，民主也是如此。民主不是定制品，不是只有一种形态、一个标准，实现民主的道路并非只有一条。各国应从自身历史、文化、风俗、传统和国情出发，发展最适合自己的民主道路。”宾成说。

埃及前总理沙拉夫表示，政治制度植根于文化当中，要增进人文交往，尊重不同国家对和平、发展、公平、正义、民主、自由的理解和自身实现路径的探索，推动实现多元文明的和谐共生，共同构建更加美好的世界。

西班牙前首相萨帕特罗认为，不同大洲的历史存在相通之处，要善于发现彼此的相似点，求同存异，推动各种文明充分交流、融合，在尊重多样性基础上实现团结，共同应对人类面临的风险挑战。

“在人类近代史上，没有任何时刻像现在这样需要大家携手合作、通力协作。”联合国教科文组织前总干事博科娃说，面对新冠肺炎疫情引发的隔阂对立和信任赤字，要重温古丝绸之路精神，推动文明交流互鉴，弘扬全人类共同价值，构建相互尊重和包容的世界。

体育是文明文化交流的重要方式。北京控股篮球俱乐部主教练马布里已在中国工作生活超过10年。在这里，他与队友紧密合作，和朋友享受生活。“我喜欢和中国老百姓待在一起，共享中美文化交流的成果。”他说。

谈到奥林匹克格言中新增加的“更团结”，马布里说自己非常赞同。“当今世界，单打独斗无法应对各种挑战，只有团结一致才能实现更快、更高、更强。”他说，北京冬奥会和冬残奥会以“一起向未来”作为主题口号，完美呼应了新的奥林匹克格言。

对话会由中联部所属的中国国际交流协会主办，中外各界约260人参会。对话会发表的成果文件《北京愿景》认为，文明多样性是人类社会的基本特征，文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。希望文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类进步的动力、维护世界和平的纽带。

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