新华社北京1月11日电 美国联邦储备委员会副主席理查德·克拉里达10日宣布，将于14日辞去美联储副主席和理事职务。美国媒体报道，克拉里达成为美联储系统去年以来第三名因投资交易丑闻而辞职的官员。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔当天对克拉里达任职期间所做贡献予以肯定。

克拉里达任期本应本月31日结束。美国媒体报道，依据克拉里达对其个人2020年2月投资交易的最新披露，相关交易可能违反利益冲突原则。

这是2021年12月15日在美国华盛顿拍摄的美国联邦储备委员会大楼。（新华社发，沈霆摄）

当时，新冠疫情刚暴发，全球经济面临冲击，美联储考虑采取救助措施。鲍威尔宣布美联储救市措施前一天，克拉里达购入了一只股票型基金。

据《纽约时报》上周爆料，实际情况是，克拉里达是在刚卖出这只基金没几天后重新买回。克拉里达2021年12月底修改对这一交易的说明，补充了之前“遗漏”的卖出。

马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦敦促美联储“立即公开”与上述交易相关的全部信息，以明确克拉里达是否在交易中利用内幕信息。

2021年6月22日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席国会听证会。（新华社发，格雷姆·詹宁斯摄）

克拉里达2018年9月起任美联储副主席，被认为是鲍威尔的“圈内人”。他曾在哥伦比亚大学任教，在太平洋投资管理公司担任投资基金经理12年。他入职美联储时，报告的资产估值在900万美元至3900万美元之间。

2021年，美联储下属12家地区储备银行中，有两名行长在“可疑”交易曝光后辞职，分别是达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰和波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦。

卡普兰和罗森格伦辞职后，美联储于2021年10月发布针对高层更为严格的投资交易限制。（陈立希）

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