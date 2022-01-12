人民网开罗1月11日电 （记者周輖）1月10日，位于阿联酋迪拜的世博园区热闹非凡，2020年迪拜世博会中国国家馆日在这里隆重举行，“中国红”成为当天园区内最亮眼醒目的元素。名为“华夏之光”的中国馆是本届世博会面积最大的外国馆之一，其外观设计灵感来自中国传统的红灯笼，占地面积4636平方米。馆内外独具特色的展出和表演吸引了一批又一批各国来访者。

上午10点，中阿两国国旗在中国馆外不远处的穹顶广场冉冉升起，中国国家馆日相关活动正式启动。来自中国的艺术家献上了精彩的文艺演出。京剧与民乐演奏融合的创新节目《欢庆吉祥》、小提琴独奏《丰收渔歌》和男高音独唱《我和我的祖国》等节目，表达了人民对美好生活的向往。大批观众在现场观看拍摄，热烈掌声不绝于耳。当晚由中国馆举办的无人机灯光秀、文艺晚会和旗袍展示活动，也吸引了大量观众前来观赏。

中国馆内，不少展示与互动项目前排起长队，来访者热切期待体验最先进的中国科技：“航天走廊”里，墙面灯光随着人的动态进行变化，犹如宇宙空间的星辰，中国天眼（FAST）、火星探测器天问一号、天宫号空间站、北斗导航卫星、神州十二号、嫦娥四号等展示让人眼花缭乱；等比例的驾驶舱中，手握方向盘与操纵杆，便可模拟驾驶“复兴号”高铁，体验从北京出发，途经上海、阿布扎比抵达迪拜世博园区的虚拟路线；智慧屏幕前，拿出手机扫描对应的二维码，即能体验超市采购、预约医疗服务、物业报修、智能停车等未来智慧社区的快捷与便利；憨态可掬的熊猫造型机器人优悠则成为中国馆内人气最高的“明星”，它不仅为观众提供导览讲解服务，还可以展示太极、瑜伽、舞蹈、写字、绘画等技能。

本届世博会中国馆主题为“构建人类命运共同体——创新和机遇”，从共同的梦想、共同的地球、共同的家园、共同的未来四个层次，展示中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等方面的发展成就，展现中国与世界各国携手构建人类命运共同体的美好愿景和不懈努力。“一系列展示，让我对中国传统文化艺术的魅力、现代生活的快捷便利有了了解，更让我对中国不懈探索先进科技和未知世界的努力印象深刻。”来自巴西的佩德罗在参观中国馆后说，“中国的先进科技与社会发展令人惊叹。”

“中国馆展示的儿童画作品用独特的视角描绘宇宙，将中国、阿联酋和未来世界紧密联系在一起，尤其令我印象深刻。”阿联酋国务部长艾哈迈德·萨耶赫表示，感谢中国建设了如此美丽又内容丰富的展馆，希望有更多观众来参观中国馆，了解中国的进步与成长、发展和繁荣。“向来宾讲解相关陈列和展示，也为我自己进一步认识快速发展的中国提供了机会。” 馆内讲解志愿者阿克比克来自吉尔吉斯斯坦，大学期间学习中文的她曾在中国短暂生活，她对中国文化十分喜爱。阿克比克介绍说，中国馆人流量较大，她与中外同事们常常一站一讲就是好几个小时，但对于重复讲解同样的内容，她却并不觉得枯燥辛苦，“希望尽自己的一份力量，为更多希望了解中国的来访者提供优秀的服务。”

据了解，截至本月10日，中国馆已累计接待各国嘉宾和游客超过80万人次，协助中国相关省区市、企业和合作单位举办活动28场。在省区市活动中，云南周葫芦丝演奏、广西周民族服装秀、江苏周中华传统厨艺展示、广东周华大基因气膜“火眼”核酸检测实验室模型等从更多侧面展现了中国的文化与科技实力，均吸引了大量的游客体验和互动。除了中国馆主办的展示和活动吸引观众外，来自中国的技术也为本届世博会顺利举办提供了支持：迪拜世博会官方机器人吉祥物Opti由中国科技企业特斯联设计打造，它同150多台特斯联提供的智能机器人一起，利用多模态交互、5G、AI建图和物体探测等技术，为访客提供迎接与互动、信息问讯、餐饮配送等服务。

阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦·沙姆希高度评价来自中国的展览展示和先进技术。他表示，近年来，“一带一路”倡议使阿中两国在政治、经济、文化、科技等领域开展了富有成效的合作。“本届世博会的举办，将进一步密切双方的交流与合作，阿中两国关系将开启新的篇章。”

迪拜世博会是在中东地区举办的首届世博会。本届世博会原定于2020年10月至2021年4月举行，受疫情影响推迟到2021年10月至2022年3月举行，仍使用“2020年迪拜世博会”名称。

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