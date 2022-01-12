本报记者 刘玲玲

法国环保部国务秘书贝朗热尔·阿巴近日在法国参议院表示，法国政府计划在2023年提交新的核电站建设计划，并希望新的核电站能够在2035年到2037年间投入使用。去年11月，总统马克龙宣布法国将重新启动境内的核反应堆建设。

据《费加罗报》报道，法国电力公司已向政府提交了建造6座新的压水核反应堆可行性报告。法国媒体分析认为，法国重启核电站建设计划，一方面是为了确保法国的电力供应和能源自主，另一方面是为在2050年实现碳中和的目标。

在法国能源结构中，核电占较大比重，全国发电量逾七成由核电提供。日本福岛核事故发生后，法国开始了“脱核电”进程。政府2015年颁布的《绿色增长能源转型法案》提出，将减少核电在能源结构中的比重，同时扩大可再生能源占比。2018年11月，马克龙宣布，到2035年法国将关闭14座核反应堆，并将核电在能源结构中的占比从75%削减至50%。

2020年秋天开始，由于供应紧张、需求攀升、库存不足等因素叠加，包括法国在内的许多欧洲国家能源价格不断上涨。2021年10月，马克龙公布了一项名为“法国2030”的300亿欧元投资计划，宣布将投资高达10亿欧元建造新的具有更好废料管理能力的小型核反应堆。

分析认为，法国政府恢复建设核反应堆，除要实现零碳排放和确保稳定的能源供应的目标外，也有基于成本、技术等多种因素的综合考量。根据国际可再生能源机构的数据，目前风电和光伏的单位发电成本仍比核电高20%至40%。法国输电系统运营商的一份报告测算，为保证法国到2050年实现碳中和目标，成本最低的方法是新建14座新一代核反应堆和一批小型模块化核反应堆，以及加大对可再生能源的投资。

分析指出，重启核电建设是法国能源行业的重大举措，但建设工期长、资金来源不足、安全性等挑战不容忽视。法国审计法院曾在相关报告中强调，法国电力公司无力独自承担新建核电设施的高昂成本，“与国家共担风险”将是必要的。

（本报巴黎1月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 16 版）

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