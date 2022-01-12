本报记者 杨 晔

“想创业但缺乏资金怎么办？”“中小微企业如何提高化解风险能力？”“企业怎样实现更大的发展？”……日前，在越南河内举行的一场经贸论坛上，与会嘉宾围绕推动发展中小微企业展开热烈讨论。越南计划投资部企业发展局局长黎孟雄表示，在经济逐步复苏的情况下，越南将积极助推中小微企业发展，带动更多青年人创业。

据越南工商联合会统计，越南共有中小微企业约170万家，占全国企业总数的96%。相关报告还显示，越南中小微企业研发投入占全国研发总投入的27%，2019年共吸收劳动力1810万人，占全国劳动力总数的71%。

近年来，越南政府通过多种方式，帮助中小微企业解决融资难等问题。“一乡一品”是越南农业与农村发展部与中央新农村协调办公室共同搭建的青年创业平台，吸引大学生参与偏远地区农产品推广销售工作。项目既帮助青年学生参与创业，也为农民增产增收搭建了更广阔的平台。

越南计划投资部发布《数字化转型手册》，对电子商务、网络安全和数字农业等科技初创企业进行指导，增强其抵抗风险能力。政府还推出“企业家培养计划”，鼓励大企业集团和银行以定期结对和“一带多”的方式，为中小微企业提供点对点的融资支持和法规政策咨询。

越南青年阮德海在河内经营一家小型广告公司，创业初期曾从事多个行业，但一直收益不好。后来，他参加了由专业金融机构和大企业搭建的商业社区平台，经过免费培训后，进入广告行业创业。目前，公司业务不断发展。阮德海说，政府提供的小额免息启动资金、免费技能培训和法务指导等帮扶政策，对创业者是有力的支持。

（本报河内1月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 16 版）

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