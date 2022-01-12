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中东国家收紧防疫政策

本报记者  黄培昭
2022年01月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　受奥密克戎毒株和德尔塔毒株的双重影响，中东地区疫情近期出现反复，在一些国家呈快速传播势头。地区多国重新收紧防疫政策，并加快疫苗接种进程。

　　阿联酋卫生与预防部10日公布，该国当天新增新冠肺炎确诊病例2562例。针对疫情反弹，阿联酋政府出台新规，要求所有公职人员必须接种新冠疫苗及加强针才能进入工作场所；未接种疫苗的国民将被禁止出国旅行。首都阿布扎比宣布收紧入境政策，要求旅行者必须出示48小时内核酸检测证明。阿联酋教育部门决定，当前所有公立和私立学校均采取线上授课，所有课外活动、晨会和学校旅行将暂停。同时，世博园内的部分活动也已暂停或取消。

　　去年12月下旬，沙特新冠病毒核酸检测阳性病例降至每日200余例，而今年1月上旬陡增至每日2000多例。沙特卫生大臣近日警告称，未来一段时间很有可能出现更多感染病例。沙特内政部发布通告，要求重新收紧部分防疫政策，包括民众在室内外均须佩戴口罩并保持社交距离等。沙特卫生部还要求从今年元旦起实施“注射疫苗加强针”的硬性规定，即在完成第二剂疫苗接种后8个月内必须接种加强针，否则将被禁止线下办公、乘坐公共交通工具以及无法进入政府机构或商业场所等。

　　以色列卫生部10日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例21514例，目前活跃病例约13.4万例，两项数据均为疫情暴发以来的最高纪录。以色列开始为60岁以上人群和医务工作者接种第四剂新冠疫苗。同时提出，在必要的情况下，地区卫生部门可与相关地区教育主管协商，暂停线下教学。

　　目前，埃及每天核酸检测阳性病例约为800例。埃及卫生经济学和流行病学教授伊斯兰·安南表示，埃及有可能迎来新一轮疫情高峰。埃及进一步收紧了入境政策，要求非埃及公民在入境时，必须出示世界卫生组织认定的疫苗接种证书，核酸检测阴性证明或接受核酸检测。

　　（本报开罗1月11日电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年01月12日 16 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)

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