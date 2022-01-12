本报记者 李志伟

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美国司法部实施所谓“中国行动计划”，以“打击经济间谍”和“打击窃取知识产权”为借口，动用庞大的公权力和资源，针对在美华裔科学家和与中国有合作关系的科研人员进行系统性调查。该计划实质上成为美反华势力滥用国家安全概念、对华进行遏制打压的工具，对中美关系造成严重冲击，干扰中美在科技、人文等领域的正常交流合作。

美司法部自2018年启动所谓“中国行动计划”以来，戴着种族主义有色眼镜，不断栽赃抹黑华裔科学家，造成一个又一个冤假错案，包括华人在内的亚裔群体深受其害。美国媒体和相关研究报告披露，所谓“中国行动计划”大搞“有罪推定”，先设办案指标再查案，罔顾司法正义。越来越多的美国学术机构、专业人士反对和批评这一计划，认为它煽动种族歧视，也损害了美科研竞争力。

“国家安全问题被用作针对华裔的借口”

根据《麻省理工学院技术评论》日前公布的统计数据，所谓“中国行动计划”已涉及77个案例，148人受到指控，其中近九成是华裔。《麻省理工学院技术评论》曾要求美司法部解释“中国行动计划”的真实用意并公布所有案件清单，然而，美司法部只是随后在其官网上删掉了39名“中国行动计划”相关“被告”，其中多人曾遭到美方公开指控，但针对他们的诉讼都以失败告终。

美国田纳西大学教授胡安明是首位因“中国行动计划”出庭受审的华裔学者。美国联邦调查局对胡安明及其家人进行长期监视，并于2020年将其逮捕。美司法部以“隐瞒与中国关系”为由对胡安明提起诉讼。美国媒体报道说，联邦政府在胡安明一案中“动用了全部司法力量”。2021年9月，法官宣布针对胡安明的所有指控均不成立。

美国舆论认为，美国政府在缺乏真凭实据的情况下，明目张胆地对华裔科学家进行有罪推定。“国家安全问题被用作针对华裔的借口。”亚裔美国人推进正义协会专职律师吉塞拉·草川说，“中国行动计划”正影响着很多美国居民、留学生和访问学者，该计划“基于这样一个前提，即所有华裔科学家或与中国有联系的人都应该受到怀疑”。

美国全国广播公司报道说，“中国行动计划”在“打击经济间谍”和“打击窃取知识产权”方面几无所获。3年来，美国联邦调查局对学术机构或拨款机构提起12项起诉，没有一项涉及间谍指控。

“正在营造一种扼杀合法科学合作的恐惧氛围”

尽管美司法部长梅里克·加兰去年10月在国会接受问询时宣称，美国从不基于种族身份、国籍开展调查或起诉，但越来越多华裔科学家遭到无端指控却是不争的事实。美国民间社会团体和斯坦福大学、耶鲁大学等高校的学者纷纷发声，批评“中国行动计划”损害了美国学术自由及科研竞争力，要求停止对华裔研究人员进行歧视性调查。

去年4月，亚裔美国人推进正义协会向白宫递交了一份由2.9万名直接受影响者签名的请愿书，呼吁美国政府停止因亚裔种族身份而做出歧视性的评判，终止“中国行动计划”。去年8月，超过20个美国亚裔团体联名致信总统拜登，认为“中国行动计划”表面上声称在调查并起诉“经济间谍活动”和“窃取商业机密行为”，实际上却“让亚裔美国人、亚裔移民或其他人，尤其是华裔科学家，遭受种族定性、监视和不当起诉”，所谓他们从事经济间谍活动或存在窃取商业机密行为的相关起诉并没有证据支持。另据约翰斯·霍普金斯大学发布的报告披露，该计划甚至对诉讼数量有硬性要求，指示美国94个地区司法部门每年至少提出一至两起针对中国的诉讼。

美国物理学会在去年8月的一封公开信中表示，“美国政府试图解决科研安全问题的‘中国行动计划’，是政府自身的过激反应措施，也是比问题本身更糟糕的应对方法。”

去年9月，斯坦福大学177名教职员工联名签署一封公开信指出，包括来自中国的大量外国科学家为美国科技发展发挥了重要作用。当今世界面临的最具挑战性的全球性问题，包括气候变化、可持续发展以及新冠肺炎疫情威胁等都需要国际合作。“中国行动计划”制造了越来越敌对的氛围，非但没有保护美国国家安全，反而会损害美国的创新能力和科技未来。联名信签署组织者之一、斯坦福大学物理学家史蒂文·基弗森说，他之所以参与这项活动，是因为目睹了华裔同事因该计划而遭到恶劣对待。

“这种做法正在营造一种扼杀合法科学合作的恐惧氛围。”美国《大西洋月刊》不久前发表文章指出，美国“中国行动计划”正在伤害比“工具”和“图纸”更有价值的知识产权资产，即美国科学家和科学界。拜登政府仍在延续“中国行动计划”非常令人忧虑。

“进一步证明美国社会存在结构性种族歧视”

舆论分析指出，“中国行动计划”是美国根深蒂固的系统性种族歧视的又一体现，包括华裔在内的少数族裔群体深受其害，更进一步加深了美国社会中的对华偏见和歧视。

彭博社援引维权组织的数据说，“中国行动计划”反映了美国针对亚裔族群的种族偏见不断加剧，这种偏见导致针对亚裔美国人的暴力事件大幅增加。

“就科学领域而言，亚裔专家遭到的恐吓进一步证明美国社会存在结构性种族歧视。”西班牙中国问题专家胡利奥·里奥斯发表文章指出，“中国行动计划”在实践中变成了针对华裔科学家的“麦卡锡主义”的最新表现，引发了美国科学界的抗议。此外，自新冠肺炎疫情暴发以来，针对亚裔人士的种族主义持续升温，针对他们的暴力行为也大大增加。文章说，华盛顿宣称“中国为保障国家安全而牺牲了对人权的尊重”，然而，正在日复一日这样做的却是美国当局自己。美方以所谓的“民主价值观”遭受潜在威胁为借口，实施着可笑的歧视措施。

《纽约时报》专栏文章指出，新一轮的种族主义浪潮可能使美国社会倒退，导致很多民众错误地认为“亚洲移民是对西方人工作机会和西方文明的威胁”。

美国波特兰州立大学政治学教授梅尔·格托夫批评美政府所谓“中国行动计划”存在严重缺陷，不仅暴露了美国社会根深蒂固的偏见，更未能认识到与中国交流合作的诸多好处。“这种偏见源于罪责推定以及关联罪责推定，这是‘麦卡锡主义’时代的特征”。

（本报华盛顿1月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)