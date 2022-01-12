本报记者 周 輖

1月10日，位于阿联酋迪拜的世博园区热闹非凡，2020年迪拜世博会中国国家馆日活动在这里举行，“中国红”成为当天园区内最闪亮的元素。

当天上午10时，中国国家馆日活动正式启动。来自中国的艺术家们献上了精彩的文艺演出。京剧与民乐演奏融合的创新节目《欢庆吉祥》、小提琴独奏《丰收渔歌》和男高音独唱《我和我的祖国》等节目，赢得了现场观众热烈的掌声。当晚，中国馆举办的无人机灯光秀、文艺晚会和旗袍展示等活动，也吸引了大量观众前来观赏。

迪拜世博会是在中东地区举办的首届世博会，原定于2020年10月至2021年4月举行，受疫情影响推迟到了2021年10月至2022年3月举办，仍使用“2020年迪拜世博会”名称。

迪拜世博会中国馆名为“华夏之光”，占地面积4636平方米，是本届世博会面积最大的外国馆之一。截至本月10日，中国馆已累计接待各国嘉宾和游客超过80万人次，协助中国相关省区市、企业和合作单位举办活动28场。

本届世博会中国馆主题为“构建人类命运共同体——创新和机遇”，从共同的梦想、共同的地球、共同的家园、共同的未来4个方面，展示中国发展成就，展现中国与各国携手构建人类命运共同体的美好愿景和不懈努力。

在中国馆内，观众们可以体验领略中国先进的科学技术。在“航天走廊”，中国天眼、天问一号火星探测器、天宫空间站、北斗导航卫星、嫦娥四号探测器等展示让人目不暇接；在等比例大小的“复兴号”高铁驾驶舱中，人们可以通过模拟驾驶，体验驾驶高铁的乐趣；在智慧屏幕前，参观者可以用手机扫描二维码，体验超市采购、预约医疗服务、智能停车等未来智慧社区的快捷与便利……

“这一系列展示，让我对中国现代生活的快捷便利有了进一步了解。”来自巴西的佩德罗在参观中国馆后说，“中国的社会发展令人惊叹，中国不懈探索先进科技和未知世界的努力令人敬佩。”

中国馆讲解志愿者阿克比克来自吉尔吉斯斯坦，大学期间曾在中国短暂生活，十分热爱中国文化。“向来宾讲解相关陈列和展示，也让我进一步认识了快速发展中的中国。”阿克比克介绍，中国馆人流量较大，她与同事们常常一讲就是好几个小时，但并不觉得辛苦，“希望尽一份力，为更多希望了解中国的参观者提供优质服务”。

阿联酋国务部长艾哈迈德·萨耶赫表示，感谢中国建设内容如此丰富的展馆，期待有更多观众前来参观，了解中国的进步、发展和繁荣。阿联酋外交与国际合作部国际发展事务部长助理苏尔坦·沙姆希表示，近年来，“一带一路”倡议使阿中两国在政治、经济、文化、科技等领域开展富有成效的合作。“本届世博会的举办，将进一步密切双方的交流与合作，开启两国关系的新篇章。”

（本报开罗1月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)