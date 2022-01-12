新华社北京1月10日电 1月10日，国务委员兼外长王毅同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅说，刚刚过去的2021年是中俄关系奋发笃行、亮点纷呈的一年。习近平主席同普京总统保持密切交往，为两国关系发展布局定调，为重大国际议程定向领航，共同开启了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新征程。新的一年，中方将坚定不移深化中俄“背靠背”战略协作，维护双方正当权益，维护世界和平稳定。

王毅说，普京总统访华并出席北京冬奥会开幕式不仅是两国元首近两年来首次线下会晤，也是今年开年国际关系中的重大事件。中方愿同俄方加强对表，共同确保两国元首“冬奥之约”和“新春之会”圆满成功，取得丰硕成果。

拉夫罗夫完全赞同中方看法，表示将同中方密切沟通，共同做好筹备工作，相信普京总统访华和北京冬奥会一定会圆满顺利。

双方重点就哈萨克斯坦局势交换意见。拉夫罗夫介绍了集体安全条约组织特别峰会对哈局势作出的评估，表示越来越多的信息清楚表明，哈当前乱局是外部势力精心策划的暴动，这也是托卡耶夫总统本人和哈方的看法。集安组织应哈方请求派出维和部队采取行动，目前哈局势得到明显改善。

王毅强调，习近平主席已专门向托卡耶夫总统致口信，公开表示中方坚决反对外部势力蓄意在哈制造动荡、策动“颜色革命”。中方认同托卡耶夫总统对哈暴恐事件的性质判断，支持集安组织在尊重哈萨克斯坦主权前提下，协助哈方打击暴恐势力，为哈恢复稳定发挥积极作用。

王毅表示，中俄作为联合国安理会常任理事国和中亚国家的友好邻邦，绝不能让中亚生乱生战。双方应当持续深化协调配合，反对外部势力干涉中亚国家内政，防范“颜色革命”和“三股势力”作乱；发挥各自优势，帮助中亚国家抗击疫情、发展经济，努力消除滋生动荡的社会土壤；支持上海合作组织同集安组织加强协调配合，共同有效应对地区安全面临的各种挑战。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 03 版）

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