新华社马那瓜1月10日电 （记者吴昊）习近平主席特使、全国人大常委会副委员长曹建明1月10日在尼加拉瓜首都马那瓜出席尼加拉瓜总统奥尔特加新任期就职仪式，并于当天在下榻酒店会见专程前来的奥尔特加总统。

曹建明向奥尔特加总统转达了习近平主席的诚挚祝贺和良好祝愿。曹建明表示，中方高度赞赏尼方顺应历史潮流和世界大势，作出同台湾“断交”、同中华人民共和国复交的正确抉择。两国复交一个多月来，在双方共同努力下，双边关系取得快速发展，彰显中尼复交是惠及两国和两国人民的正确决定。中方愿同尼方携手努力，增进双边政治互信，加强治国理政经验交流，扎实推进务实合作，深化多边领域协作，让中尼友谊枝繁叶茂、茁壮成长。

奥尔特加感谢习近平主席派特使出席其就职仪式，请曹建明转达他对习近平主席的亲切问候。奥尔特加表示，尼方钦佩中国共产党建党百年来取得的辉煌成就，热烈祝贺中国全面建成小康社会，历史性解决绝对贫困问题并成功召开中共十九届六中全会。尼中复交以来，两国关系发展成果显著，尼方将坚定恪守一个中国原则，完全支持并愿加入习近平主席提出的“一带一路”合作倡议和全球发展倡议，愿同中方深化各领域务实合作，共创尼中关系更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 03 版）

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