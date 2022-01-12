禹守根

中国用实际行动向世界展示了成功举办北京冬奥会的信心，北京冬奥会必将是一届载入史册的精彩体育盛会

北京冬奥会即将举行，这将是属于全人类的盛会。支持北京冬奥会是国际社会的普遍共识。各国运动员在冬奥会舞台上奋力拼搏、勇创佳绩，通过体育增进理解和友谊，促进和谐共处，推动建设更加和平美好的世界，这正是奥林匹克精神之所在。

国际奥委会将奥林匹克格言改为“更快、更高、更强——更团结”，体现了在困难时期全人类团结一致、共克时艰的重要性。当前，全球疫情形势依然严峻，世界经济复苏艰难，越是在这个时候，我们越应该通过奥运会展现出携手努力、共渡难关的决心。在此背景下举办北京冬奥会具有更加深远的意义，不仅有助于推动各国人民践行奥林匹克精神、携手抗击疫情，也将集中展现人类开创美好未来的愿望。

中国有举办大型国际体育赛事的丰富经验。北京曾举办夏季奥运会，具备全面充分的办赛条件。在疫情期间举办奥运会十分不易。中国在抗击疫情方面积累了丰富经验，各国运动员的健康安全将得到充分保障。据我了解，北京冬奥会各项准备工作已经就绪，中国人民正满怀热情期待各国运动员的到来。

成功举办北京冬奥会是世界各国人民的共同期待。近日，韩中全球协会举办了“北京冬奥会成功举行祝福活动”，表达了对北京冬奥会的期待和真诚祝愿。韩中两国友好交往历史源远流长，两国不仅在抗击疫情方面守望相助，也一直相互支持对方国家举办冬奥会，韩国已多次表示积极支持中国举办北京冬奥会。

在2018年平昌冬奥会闭幕式上，中国奉献了《2022相约北京》8分钟文艺表演，向各国发出盛情邀约。表演中，中国轮滑运动员、“熊猫信使”以及智能机器人共同演绎冰球、冰壶、滑雪等冬季运动项目，同时展示了中国的历史文化和时代风貌，给观众留下深刻印象，更让世界人民对北京冬奥会充满期待。

北京将成为历史上首个举办夏奥会和冬奥会的“双奥之城”，将翻开奥林匹克历史的崭新一页。平昌冬奥会带动韩国冬季运动发展迈向新的高度，北京冬奥会实现了带动三亿人参与冰雪运动的目标。从平昌到北京，冬奥会在韩国和中国相继举办，将有力推动韩中体育交流，为两国合作提供新的契机。

中国用实际行动向世界展示了成功举办北京冬奥会的信心，北京冬奥会必将是一届载入史册的精彩体育盛会。北京冬奥会、冬残奥会以“一起向未来”为主题口号，号召全世界不同肤色、不同种族、不同信仰的人，在奥林匹克旗帜下携手前行。我期待各国运动员和各国人民携起手来，共同开创人类更加美好的未来。

（作者为韩国韩中全球协会会长）

《 人民日报 》（ 2022年01月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)