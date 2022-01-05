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哈萨克斯坦总统：现阶段最重要的任务是控制通货膨胀

2022年01月05日15:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹1月5日电 （记者周翰博）当地时间1月5日，哈萨克斯坦总统托卡耶夫主持召开国家社会经济问题会议。会议通过了多项旨在稳定物价的措施。

根据哈总统府官方网站发布的消息，托卡耶夫在会议上指出，现阶段国家行政部门最主要的任务之一是控制通货膨胀。反垄断部门应对液化气和粮食价格实施为期180天的国家调控。各地液化气最高价不得高于去年年底的价格。

托卡耶夫指示，要加快天然气系统改革，尽快完成在曼吉斯套州建设液化气加工厂的任务。此外，政府要将液化气进入电子交易平台和交易所的时间推迟一年。“期间，要认真研究制定监管法律框架，确保交易平台透明运作，防止价格大幅上涨。”

托卡耶夫还要求总检察长办公室会同哈竞争保护与发展署，对操控价格以及其他不正当竞争行为展开调查。与此同时，责成相关部门成立“为了哈萨克斯坦人民”社会基金，促进医疗卫生事业发展和解决与儿童相关的社会问题。

据托卡耶夫介绍，自当地时间5日凌晨在阿拉木图和曼吉斯套州实施紧急状态措施后，两地局势正在逐步恢复。

1月2日以来，哈萨克斯坦西部曼吉斯套州和该国最大城市阿拉木图发生非法集会，抗议液化气价格上涨。5日凌晨，阿拉木图警方驱散非法集会者。曼吉斯套州和阿拉木图宣布进入紧急状态。随后，托卡耶夫总统接受政府辞呈，原第一副总理斯迈洛夫出任临时总理，其他各部门负责人将代理职务至新一届政府产生。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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