柬埔寨王家军在总司令部为中国人民解放军第十二批援柬院校专家组举行授勋仪式。中国驻柬使馆供图

人民网曼谷1月5日电 （记者赵益普）1月5日，柬埔寨王家军在总司令部为中国人民解放军第十二批援柬院校专家组举行授勋仪式，以表彰专家组为柬王家军陆军学院建设发展作出的贡献。据了解，第十二批专家组于2020年10月来到柬埔寨，重点参与柬王家军陆军学院的学科建设、课程设置、人才培养和基础设施建设等方面。

在授勋仪式现场，柬埔寨王家军总司令翁比塞为中国专家组成员一一佩戴勋章。翁比塞表示，近年来柬中两军各领域合作顺利、成果丰硕，中国军队为柬军改革和人才培养建设作出了巨大贡献，对此柬方表示衷心感谢。柬军视中方为全面战略合作伙伴，将全力推动柬中两军务实合作取得更大发展。第十二批专家组入柬以来，克服疫情影响，为陆军学院建设作出了突出贡献。在柬中两军的共同努力下，陆军学院现已发展成为柬王家军乃至柬全国的一流院校。

中国驻柬使馆武官处副武官朱帅飞表示，中柬两国两军是肝胆相照、患难与共的铁杆兄弟。陆军学院是两国两军深厚友谊的重要象征，也是传播中柬友谊和加强合作交流的桥梁和纽带。援柬院校专家组是两国两军院校合作的缩影，也是践行中柬命运共同体核心要义在军事人才培养领域的集中体现。

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