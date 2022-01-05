新华社北京1月5日电 综述：需求前景改善 主要产油国维持增产方案

新华社记者

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国4日以视频方式举行第24次部长级会议，决定维持原定增产方案。

根据欧佩克声明，与会产油国再次确认第19次部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制，决定根据原定时间表，将今年2月的月度总产量上调日均40万桶。

欧佩克声明淡化了变异新冠病毒奥密克戎毒株的影响，认为其冲击温和而短暂，并未严重打击石油需求。此外，发达经济体和新兴经济体的经济前景较为稳定，全球有能力应对疫情等挑战。

尽管近期奥密克戎毒株感染人数激增，但欧洲多国并未采取大规模封禁措施，以避免疫情阻碍经济复苏进程。

荷兰国际集团表示，奥密克戎毒株更具传染性，但致命性较低，有助于缓解一些对石油需求的担忧。丹麦盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森指出，考虑到奥密克戎毒株蔓延对全球石油需求的影响有限，主要产油国没有理由不维持原定增产方案。

欧佩克与非欧佩克产油国定于2月2日举行第25次部长级会议，以评估市场情况，决定下个月产量水平。

主要产油国的最新决定符合市场预期，推动国际油价重拾涨势。截至当天收盘，纽约商品交易所2022年2月交货的轻质原油期货价格上涨0.91美元，收于每桶76.99美元，涨幅为1.20%。2022年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.02美元，收于每桶80美元，涨幅为1.29%。

分析人士认为，除市场对疫情的担忧有所缓解、提振需求预期外，俄罗斯与乌克兰关系趋紧、伊朗核问题谈判等地缘政治不确定性，预计在未来一段时间给国际油价提供支撑。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师乔·佩里表示，美国等国2021年12月为应对油价上涨而释放原油储备，可能很快需要重新补充库存，进一步提振需求。

在线外汇交易平台安达公司高级市场分析师爱德华·莫亚认为，未来一段时间，布伦特原油期货价格预计维持在每桶80美元区间，纽约原油期货价格很可能在每桶77美元水平盘整。

欧佩克当选秘书长海萨姆·盖斯表示，到2022年年底，全球石油需求有望回到疫情前水平。

因新冠疫情冲击石油需求，欧佩克与非欧佩克产油国2020年4月达成减产协议。2021年4月，欧佩克与非欧佩克产油国决定从2021年5月开始逐步增加石油产量。2021年7月，欧佩克与非欧佩克产油国在第19次部长级会议上达成协议，同意从2021年8月起每月将其总产量上调日均40万桶。（参与记者：于涛、康逸、刘亚南）

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