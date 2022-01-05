新华社北京1月5日电 综述：欧洲人士看好RCEP促进区域合作共赢前景

新华社记者

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日生效实施，标志着全球经济体量和发展潜力最大的自贸区正式成立。欧洲观察人士认为，RCEP将有力提振区域经贸发展，为地区深化合作赋能增效，同时为营造开放互惠的国际合作环境带来暖意。

作为覆盖人口众多、成员结构多元、发展潜力巨大的自贸协定，RCEP正式起航将有效稳定区域供应链和产业链，盘活地区大市场，为提升区域贸易投资便利度与加速地区经济融合注入重要动力。

意大利米兰理工大学教授朱利亚诺·诺奇认为，RCEP有助于促进区域内贸易自由化和经济一体化，将对各成员国产生积极影响，促进全球范围内的工业发展。他认为，不只是区域内发展程度较高的国家获益，老挝、柬埔寨等增长潜力巨大的东盟国家将是最大受益国。

法国经济学家达尼埃尔·阿贝认为，RCEP正式生效有助于加快区域经济发展，也为区域社会文化交流创造机会。

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，RCEP将推动自由贸易和投资发展，增强供应链韧性，提振区域内各国发展信心，推动亚太地区乃至世界经济实现均衡、包容和可持续增长。

德国柏林自由大学客座教授史世伟认为，作为世界经济最活跃地区之一，RCEP各成员国间价值链、供应链的融合程度不断提高。RCEP生效后，各成员国之间可以更好实现优势互补、互利共赢，促进供应链、价值链提质增效。

近年来，单边主义和保护主义严重阻碍全球自由贸易发展。观察人士表示，RCEP签署与生效彰显各成员国团结协作愿景，将为营造开放互惠的国际合作环境带来暖意。

阿贝认为，亚太地区地域辽阔、人口众多、资源丰富，充满企业家精神，将成为世界经济新秩序中最活跃的组成部分。许多欧洲企业对这一地区投资有浓厚兴趣，RCEP正式生效将为资本流入与投资落地保驾护航。

梁国勇说，RCEP有利于对冲保护主义，遏制反全球化思潮和逆全球化趋势，营造开放包容、互利共赢的国际合作环境。

史世伟表示，当前，全球供应链出现危机，严重影响世界经济复苏。RCEP正式生效为全球资源整合与重组提供新动力，同时将为世界贸易体系改革积累经验。（参与记者：陈占杰、陈晨、陈斌杰、朱晟、王嘉伟）

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