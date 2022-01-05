人民网华盛顿1月4日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆网站1月4日更新了自驻美使馆领区离境赴华人员行前检测具体安排。使馆网站说，再次提醒疫情期间国际旅行的特殊性，强烈呼吁继续坚持“非紧急、非必要、不旅行”。

使馆网站说，近期，新冠病毒新变异株奥密克戎在美迅速传播，多地疫情迅猛反弹，全美日均感染超过40万例，死亡超过1000例，近期从美国输入中国的新冠确诊病例快速大幅上涨。根据中国主管部门最新要求，现再次梳理、更新自驻美使馆领区离境赴华人员行前检测具体安排，请乘坐2022年1月13日（含）及此后乘直飞赴华航班的旅客遵照执行。

使馆网站就直飞航班选择、前往指定机构进行检测、检测要求、核实审批、值机查验、既往病史人员、密切接触者、疑似症状人员、中转问题、常见问题解答等十四个方面进行了具体详细的介绍。

使馆网站还发出了相关的重要提醒如下：

（一）中美防疫政策存在巨大差异，美国疫情极端严重，做好自美“外防输入”工作对确保中国经济发展、社会稳定及民众生命健康安全至关重要。驻美使馆再次提醒疫情期间国际旅行的特殊性，强烈呼吁继续坚持“非紧急、非必要、不旅行”。

（二）务必诚信检测、申报，确保检测数据真实、有效。篡改检测报告或请他人“冒名顶替”参加检测，或因抗体检测不合格接种疫苗隐瞒病情“骗取”健康码，均涉嫌以危险方法危害公共安全，已有多人被严肃追究法律责任。上述行为也可能导致赴华行前检测要求再次调整趋严。

（三）驻美使馆将综合考虑多方面因素发放健康码，即使申请人满足上述所有申请条件，也不一定能够获得健康码，请根据自身经济状况和出行必要性确定旅行计划，以免因无法退改机票造成经济损失。

（四）根据国内对检测标准的最新要求，有关实验室可能会不断更新改进检测设备或试剂，造成检测价格浮动。请有关乘客提前联系实验室了解并预做心理准备。

（五）本通知，特别是其中关于登机前第7日核酸检测、自我健康状况监测、已接种灭活疫苗人员双核酸检测等新措施将适用于2022年1月13日（含）及此后赴华直飞航班，未符合要求的乘客请及时重新规划行程。驻美使馆此前发布的有关健康状况申报、检测的通知、问答等信息，与本通知不一致的，以本通知为准。

(责编：苏缨翔、刘慧)