人民网联合国1月4日电 （记者李晓宏）当地时间1月1日，联合国秘书长古特雷斯正式开启第二任期。1月4日，中国常驻联合国代表张军大使发表谈话，向古特雷斯秘书长表示祝贺。

张军表示，过去5年，古特雷斯秘书长领导联合国秘书处积极应对单边主义冲击、新冠肺炎疫情等一系列全球性挑战，为维护世界和平安全、促进可持续发展、推动抗疫国际合作发挥了重要作用。中方高度评价秘书长第一任期的工作。在充满期待中，我们迎来新的一年，古特雷斯秘书长正式开启了第二任期，我向他表示衷心的祝贺和良好的祝愿。

张军表示，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界面临诸多严峻挑战。联合国作为凝聚国际共识、应对全球挑战、践行真正多边主义的最重要平台，作用更加不可替代。各方对秘书长的期待更高了，秘书长肩上的担子更重了。我们相信秘书长在第二个任期内将继续坚定履行《联合国宪章》赋予的职责，秉持客观公正立场，维护和践行真正多边主义，为应对全球性挑战和促进人类进步事业作出更大贡献。

张军指出，中国对联合国的支持一以贯之、持久可靠，不论遇到什么困难、面对什么挑战，中方始终同联合国站在一起。事实反复证明，中国好，世界会更好；中国好，联合国事业就会有更强劲的动力。

张军强调，2021年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，中国与联合国合作站在新的历史起点上。中国将继续高举真正多边主义的旗帜，倡导全人类共同价值，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，同各方共同谱写构建人类命运共同体的新篇章。

张军表示，新起点上，中国将继续为维护世界和平、促进共同发展、应对全球挑战履职、担当、尽责。我们将发挥负责任大国作用，推动政治解决争端、对话化解分歧，为维护国际和平安全作出更大贡献。1月3日，中国、法国、俄罗斯、英国和美国五个核武器国家领导人发表了《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音，为国际社会在事关和平与安全的问题上增进相互信任、加强合作协调作出了示范。

张军表示，中国支持把发展问题置于联合国议程优先位置。中国愿通过联合国平台同各方加强发展战略对接，协调推进经济社会发展和生态环境保护，积极应对气候变化，为全面落实2030年可持续发展议程和《巴黎协定》汇聚强大合力，实现不让任何一个国家、任何一个人掉队的目标。

张军表示，新冠肺炎疫情是当前人类社会面临的最严峻挑战。中国积极响应古特雷斯秘书长倡议，累计向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗，是对外提供疫苗最多的国家。我们将全面落实全球疫苗合作行动倡议，积极推进疫苗升级换代和药物研发合作，采取有效措施弥合免疫鸿沟，形成应对今后大流行的国际合力。

张军最后说，今天是北京冬奥会开幕倒计时一个月。奥运会进入北京时间，中国已经准备好，将为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。中方热烈欢迎古特雷斯秘书长和八方宾朋共赴冬奥之约，一起向未来。

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