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世卫组织仍建议对新冠病毒感染者进行14天隔离

2022年01月05日05:54 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦1月4日电（记者聂晓阳）世界卫生组织官员4日表示，世卫组织仍建议对新冠病毒感染者进行14天隔离。

　　针对部分国家近期宣布缩短新冠病毒感染者隔离时间的决定，世卫组织负责新冠病毒感染事件管理的官员阿卜迪·马哈茂德当天在例行新闻发布会上表示，各国可以根据各自情况就隔离时间做出决定。

　　马哈茂德说，在病例数量已经失控的地方，由于要在防疫的同时保持社会经济继续运转，在一定程度上缩短隔离时间可以理解。但在初始病例较少的地方，世卫组织仍建议将隔离时间维持在14天，相关决定应有助于将病例数尽可能保持在较低水平。

　　马哈茂德说，根据世卫组织最新统计，截至2021年12月29日，已有128个国家或地区报告变异新冠病毒奥密克戎毒株感染病例。初步研究表明，奥密克戎毒株主要影响上呼吸道而不是肺部，但高风险和未接种人群感染该毒株后仍有可能发展成重症。

　　他表示，降低奥密克戎毒株影响的最佳方式，是实现世卫组织有关到今年7月为每一个国家70%人口接种疫苗的目标。

(责编：胡永秋、白宇)

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