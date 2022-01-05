本报记者 毕梦瀛

日前，21岁的巴西圣保罗青年吉瓦·佩雷拉，创建了一家名为“贫民窟速递”的快递公司，专门在贫民窟内运送包裹，给当地居民生活带去了更多便利。

疫情防控期间，越来越多的巴西民众选择网上购物。据当地媒体报道，2020年，13%的巴西民众首次尝试了网上购物。然而，许多贫民窟的居民还难以享受网购的便利。由于担心安全问题，多数快递公司不提供相关社区的上门服务。加之贫民窟里大多是自建住房，缺少标准化的邮编、门牌号等，也给配送增加了困难。居住在圣保罗市帕赖索波利斯社区的佩雷拉，和许多其他贫民窟的居民一样，要到附近邮局或指定配送点去领取网购物品。贫民窟一般又沿山而建，较大、较重的物品搬运起来很不方便。

“贫民窟速递”的创意来自社区的一项帮扶活动。佩雷拉和一些爱心人士在向当地困难家庭捐赠果蔬和日用品时，注意到外来快递员难以在复杂的山路中顺利找到正确地址。在佩雷拉的组织下，贫民窟里每50户家庭自主选出一名志愿者，一方面统计这些家庭的需求，另一方面负责将捐赠品配送到每个家庭，由此形成了一个相对完整的配送网络。在此基础上，佩雷拉决定成立专门的快递公司，在该地区入口处设立了一个配送中心，包裹被送到这里后进行二次投递，由当地居民具体负责。佩雷拉说：“以前，快递员把具体地址输入导航，却找不到地方。现在，有了当地居民参与，送货没有任何问题。”

目前，仅在帕赖索波利斯一个社区，佩雷拉的快递公司每天就要配送800余个订单。公司已经开始在圣保罗、里约热内卢等地的更多贫民窟发展业务，招募了近百名来自当地社区的快递员。据估计，到2022年底，50个新的贫民窟快递配送基地将建成，现有配送系统还将迎来升级改造，以提高交付速度。

一项针对巴西全国最大的15个贫民窟居民的调查显示，38%的受访者参与线上购物，还有部分居民“很感兴趣”。因此，快递公司已经获得了不少大型电商企业的合作订单。据当地媒体报道，参与合作的电商企业表示，希望将这种模式推广到巴西其他地区，便利更多家庭，同时提升电商服务质量。

（本报里约热内卢1月4日电）

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 16 版）

(责编：胡永秋、白宇)