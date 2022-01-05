本报记者 韩 硕

“中国统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，出台多项政策和举措，取得积极成效。中国加快构建新发展格局，前景将越来越好。”意大利经济发展部前副部长、经济学者米凯莱·杰拉奇日前在接受本报记者专访时，表达了对中国经济发展的坚定信心。

杰拉奇说，中国经济快速发展，历史性地消除了绝对贫困。“中国坚持系统观念，既立足国内，办好自己的事，又放眼世界，积极应对外部环境变化带来的挑战，增强国家综合实力和抵御风险能力。”

杰拉奇表示，中国十分重视经济社会发展中遇到的风险与挑战，充分认识到需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力。“中国经济具有巨大发展空间。例如提升新型城镇化建设质量，既为农业农村发展开辟空间，又使新型城镇化建设成为经济社会发展的重要动力，推动区域协调发展的同时扩大内需，促进产业升级。中国民众对本国经济形势保持乐观，这有利于持续释放内需潜力。”

在杰拉奇看来，疫情可能对未来几年全球贸易增长产生持续影响。中国加快构建新发展格局，国内循环与国际循环相互促进、相得益彰，供给侧改革与需求侧管理统筹协调、有效协同，这将为经济高质量发展不断塑造新优势、激发新活力。

2021年，杰拉奇曾乘火车到中国新疆访问，沿途见闻给他留下深刻印象。高原上蓝天白云、雪山草原的景色让人沉醉，沿途成片的风力发电场、太阳能发电厂也让他看到中国如何利用好大自然的馈赠，实现产业发展与生态环境保护的良性互动。杰拉奇表示，通过明确的路线图和行动计划，中国正向世界展现其实现气候目标的雄心。中国采取的务实举措，为全球应对气候变化作出积极贡献，中国的发展经验值得借鉴。

2019年，中意两国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为七国集团中首个签署相关合作文件的国家。“共建‘一带一路’为各国带来发展繁荣的新机遇。中国与沿线国家和地区开展合作，推进基础设施建设，实现互联互通，促进共同繁荣。”杰拉奇说。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)