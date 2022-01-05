“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会2021年度会议日前以视频形式举行，会议发布2019—2020年度研究成果和建议报告。报告认为，高质量共建“一带一路”将通过打造新合作平台，挖掘新合作路径，提出新合作倡议，开展新合作举措，为各方共同发展、共同繁荣作出新的更大贡献。接受本报记者采访的国际人士表示，共建“一带一路”已发展成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。各方携手推动共建“一带一路”高质量发展，将产生更多务实合作成果，为沿线国家和地区带来更多发展机遇，更好造福各国人民，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

“为各方实现共同发展繁荣开辟广阔前景”

日前，中国与中非共和国、几内亚比绍、厄立特里亚、布基纳法索、圣多美和普林西比等非洲国家签署政府间共建“一带一路”合作文件。截至2021年底，中国已同145个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。中国正携手各方，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标，推动高质量共建“一带一路”取得更多丰硕成果。

埃及亚洲问题专家艾哈迈德·塔拉比克认为，高质量共建“一带一路”取得一系列新进展、不断收获新成果，为全球共同抗击疫情、保障民生注入新动能，也为各方加强合作、复苏经济提供新支撑，给沿线国家和地区带来更多发展新机遇和实实在在的利益。

“共建‘一带一路’合作质量越来越高，国际影响力、合作吸引力不断增强，‘朋友圈’持续扩大，发展前景越来越好。”俄罗斯财政部财政研究所高级研究员谢尔盖·萨文斯基认为，各国各地区深化各自发展战略、规划与共建“一带一路”对接，密切基础设施互联互通、健康、绿色、数字、创新等领域合作，有利于完善全球治理、推进经济全球化健康发展。

约旦塔格集团创始人兼董事长塔拉勒·贾扎莱表示：“共建‘一带一路’顺应经济全球化潮流和全球治理体系变革大势，在高质量发展中不断走深走实、行稳致远，为各方实现共同发展繁荣开辟广阔前景。”

波兰阿格罗斯托普公司总裁兹季斯瓦夫·安德罗休克表示，近年来，通过中欧班列往返于中国和欧洲多国的货物不断增多，“事实证明，中国发展了，我们也会发展，共建‘一带一路’让大家共同受益”。

“必将取得更多惠及各方的新成果”

日前，中国与非洲联盟共建“一带一路”合作工作协调机制第一次会议举行。非盟委员会前副主席伊拉斯塔斯·姆文查表示，共建“一带一路”符合非盟《2063年议程》发展方向，加速了非洲国家基础设施现代化和市场联通。推动共建“一带一路”高质量发展，将进一步为非洲发展带来所需技术和资本，为非洲国家减贫事业注入动力。

“面对疫情等共同挑战，共建‘一带一路’发挥着重要作用。各方通过强化合作，推动可持续发展。”埃及前总理谢拉夫表示，共建“一带一路”覆盖了广阔领域，不仅有基础设施建设，还包括很多规则、标准的制定，以及促进民心相通。“中国真诚致力于通过自身努力促进各国共同发展，相信共建‘一带一路’必将取得更多惠及各方的新成果。”

“当前，世界经济复苏处在关键时刻，共建‘一带一路’展现强大韧性和旺盛活力，成为各方抗击疫情、稳定经济、保障民生的重要合作平台。”巴西瓦加斯基金会教授埃万德罗·卡瓦略表示，推动共建“一带一路”高质量发展，有利于各方拓展国际合作新空间、共享发展新机遇，为全球经济复苏贡献力量。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨表示，共建“一带一路”是开放包容的共同发展平台。高质量共建“一带一路”有利于完善双边和多边合作机制，推动各方互利合作更加牢固、更具内涵、更富成效，有助于沿线国家和地区坚定发展信心、释放发展潜力、实现可持续发展。

“为全球经济实现更加绿色、包容和可持续增长注入强大动力”

随着高质量共建“一带一路”持续推进，各方不断拓展健康、绿色、数字等领域合作。“健康丝绸之路”在双边、区域、国际等层面建立疫情联防联控机制，加强疫苗、药物及医疗物资的可获得性、可及性和可负担性；“绿色丝绸之路”着力深化环保合作，践行绿色发展理念；“数字丝绸之路”推动各国在数字领域开展务实合作；“廉洁丝绸之路”旨在为共建“一带一路”合作成果落地、造福民生保驾护航……

“面对气候变化等严峻挑战，共建‘一带一路’的绿色底色愈加鲜明。”南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，中国与合作伙伴共同发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议，推进“一带一路”绿色发展国际联盟和生态环保大数据服务平台建设，实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划等。从技术交流到项目开发，中国与各方分享先进经验，开拓更加丰富多元的清洁能源与可持续发展思路。

拉杰瓦茨认为，在共建“一带一路”框架下，中国同各方加强抗疫国际合作，支持发展中国家能源绿色低碳发展、深化生态环境和气候治理合作，构建数字合作格局、帮助发展中国家弥合“数字鸿沟”等，“为全球经济实现更加绿色、包容和可持续增长注入强大动力”。

“高质量共建‘一带一路’对加强多边主义、深化伙伴关系以及合作应对全球公共卫生挑战等具有重要意义。”泰国中华总商会副主席奔勇表示，中国加快构建新发展格局，将激发市场巨大潜力，为共建“一带一路”合作伙伴提供更多发展机遇。共建“一带一路”沿着高质量发展方向不断前进，将使全球增长更加强劲、国际合作更加密切、人民生活更加美好。

（本报北京、开罗、莫斯科、约翰内斯堡、罗马、曼谷1月4日电 记者曲颂、黄培昭、张光政、邹松、韩硕、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)