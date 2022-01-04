人民网华盛顿1月4日电 （记者李志伟）彭博社1月4日报道说，奥密克戎毒株导致美国新冠确诊病例激增，1月3日新增病例超过100万，刷新了4天前日增59万的单日纪录。这也高于2021年5月7日德尔塔毒株肆虐时的日增41.4万的高点。

彭博社报道说，许多美国人在家中进行快速检测，并没有向官方报告测试结果。这意味着单日新增100万病例的数据“仍然被低估了”。虽然确诊病例激增尚未转换为大面积的死亡病例，但全美范围都受到影响，许多航班被取消，不少学校推迟开学或转为网上授课，医院不堪重负，供应链压力持续。

另据《今日美国报》的报道，截至美国东部时间1月3日19时30分，美国过去一天新增确诊病例104.2万，这是疫情暴发以来最高纪录。周末积压的一些病例数据导致这一惊人数字。

根据约翰斯·霍普金斯大学的统计数据，截至4日的过去一周，美国新增336万确诊病例。美国过去7天日均新增确诊病例达48万，也是疫情暴发以来最高纪录。

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