人民网北京1月4日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持1月4日记者会。实录如下：

总台央视记者：我们注意到习近平主席发表的二〇二二年新年贺词受到国际社会高度关注，国际主流媒体详细援引习主席贺词中的金句进行了充分报道。请问习主席新年贺词对中国外交有何指导意义？

汪文斌：我和大家一样，在新年即将来临之际聆听了习近平主席发表的新年贺词。习近平主席铿锵的话语、豪迈的宣示、殷切的关怀、深情的祝福，饱含对中国及世界前途命运的深刻思考，彰显了大国领袖的天下情怀，点燃了亿万中国人民的奋斗激情，也引发了国际社会的强烈共鸣。

正如习近平主席在贺词中所说，“回首这一年，意义非凡”。2021年，我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事，中国外交也书写了新的精彩篇章。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在元首外交战略引领下，中国为推动国际抗疫合作作出中国贡献，为实现全球经济复苏提供中国机遇，为维护国际公道正义注入中国力量，进一步彰显了作为世界和平建设者、全球发展贡献者、国际秩序维护者、公共产品提供者的国际形象。中国脱贫攻坚战取得全面胜利，创造了人类减贫史上的奇迹，对世界作出重要贡献。中国累计向120多个国家和国际组织提供20亿剂新冠疫苗，展现了负责任的大国担当。

习近平主席指出，世界各国风雨同舟、团结合作，才能书写构建人类命运共同体的新篇章。新的一年，中国外交将以习近平外交思想为指引，高举构建人类命运共同体旗帜，坚持人民至上、胸怀天下，踔厉奋发，笃行不怠，以昂扬姿态和切实行动，为实现中华民族伟大复兴营造良好外部环境，同各国携手一起向未来，共同开创人类命运共同体的光明前景。

总台央视记者：1月3日，中、俄、美、英、法五个核武器国家领导人共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，国际社会高度关注。请问中方对此有何评论？

汪文斌：北京时间1月3日晚9点，中、俄、美、英、法五个核武器国家领导人同步发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》，申明“核战争打不赢也打不得”，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家，承诺维护和遵守双多边军控协议，强调五国应避免军事对抗、防止军备竞赛。

中方认为，五国领导人首次就核武器问题发表联合声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音，对于构建总体稳定、均衡发展的大国关系也具有积极意义。中方希望五国不断增进战略互信，加强沟通与合作，为建设持久和平、普遍安全的世界发挥积极作用。

中国一直积极倡导“核战争打不赢也打不得”理念，并且为五国采取共同行动发挥了有力的引领作用。在联合声明磋商过程中，中方还推动写入重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家等重要内容，为五国达成一份内容积极、有分量的声明起到了重要的推动作用。

我想强调的是，中国始终坚持自卫防御的核战略，奉行不首先使用核武器政策，将核力量维持在维护国家安全需要的最低水平，这本身就是对全球战略稳定的重要贡献。中国将继续为推动核领域全球治理贡献中国智慧、中国方案，愿同所有爱好和平的国家开展合作。

路透社记者：第一个问题，据报道，越南敦促广西有关部门采取紧急措施，缓解因严格疫情防控措施造成的边境拥堵。你对此有何评论？第二个问题，由于中国严格的疫情管控措施，航空公司取消航班的情况有所增加。中方是否会在冬奥会期间进一步加强边境管控？

汪文斌：关于第一个问题，我不掌握你提到的有关情况，请向主管部门询问。我想指出的是，中方根据全球疫情形势，本着对本国和外国公民生命安全和身体健康负责任的态度，采取必要的管控措施。中国巨大的食品消费市场对世界各国开放。

至于你提到的与北京冬奥会相关的问题，具体请向北京冬奥组委询问。据我了解，北京冬奥组委一直与国际奥委会、国际残奥委会保持着密切沟通，根据疫情形势发展，在科学分析的基础上统筹做好疫情防控工作。日前，三方联合编制发布了第二版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》，手册中介绍的防疫措施依据疫情防控最新科研成果、专家意见和其他国际赛事经验制定，旨在有效降低疫情风险，既保证运动员和所有涉奥人员的安全便利，也保护中国民众的健康安全，希望大家都能严格遵守。

中国国内已经取得抗击疫情的战略性胜利，形成了高效、管用的防疫体系。我们有信心克服奥密克戎变异毒株等带来的挑战，为世界奉献一届“简约、安全、精彩”的奥运盛会。

新华社记者：1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在中国等10国正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。中方对RCEP的作用和影响有何评论？

汪文斌：你对《区域全面经济伙伴关系协定》的描述是恰如其分的。RCEP15个成员国的人口和经济总量以及贸易总额均占全球总量的30%，是世界上最大的自贸区。随着RCEP的正式生效实施，中国与东盟、新西兰等成员国之间零关税产品比例大幅提高，并朝着90%以上的货物贸易最终实现零关税的目标前进。这将释放区域内巨大的贸易增长潜力，是推进全球贸易与投资自由化便利化的重大步骤。

RCEP生效实施为地区国家深化合作赋能增效。除关税优惠外，RCEP还在原产地规则、海关程序、检验检疫等方面为亚太地区经贸规则树立标杆。RCEP在服务贸易、投资等方面作出高水平开放承诺，域内各类经济要素流动将更加顺畅，产业链、供应链和价值链将进一步巩固和发展。RCEP简化行政程序，减少贸易壁垒，必将有力推动地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

RCEP的生效实施是多边主义和自由贸易的重大胜利。实现全球经济复苏和繁荣发展必须依靠多边主义、扩大开放和创新共享，搞自我优先、优势垄断和封闭排他只会适得其反。后疫情时代，开放融通是大势所趋，多边主义和扩大开放是人间正道。要拆墙不要筑墙，要开放不要隔绝，要融合不要脱钩，这是所有RCEP成员对解决全球经济治理问题发出的共同声音。

作为率先完成RCEP核准程序的成员国之一，中国始终坚持开放的地区主义，以坚定决心和切实行动维护多边贸易体制，推动区域经济一体化进程，拉动区域贸易投资增长。下步，中国将与各方一道，积极参与RCEP机制建设，共同推动提高协定的整体实施水平，为促进地区繁荣和世界经济复苏作出新的贡献。

彭博社记者：据《南华早报》报道，一家台湾公司购买了一批中国不允许进口的立陶宛朗姆酒，这么做是为了表示对立陶宛的支持。外交部对该报道有何评论？

汪文斌：我不掌握你说的有关情况。我要告诉你的是，台湾当局试图通过“金钱外交”维系“台独活动空间”，这注定是竹篮打水一场空。

巴通社记者：1月3日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在伊斯兰堡启动巴中商业投资论坛，旨在推动中国企业增加在巴投资。你对此有何评论？

汪文斌：中方赞赏伊姆兰·汗总理和巴基斯坦政府对中巴商业合作的高度重视和为此作出的积极努力。中巴是全天候战略合作伙伴，两国全方位合作成果丰硕。中巴经济走廊作为“一带一路”重要的先行先试项目和两国全天候合作的重要平台，已进入了高质量发展新阶段，下步将聚焦产业、科技、社会民生等领域合作。我们乐见中巴企业加强互动交流，不断深化拓展双边经贸投资合作，造福两国人民。

中新社记者：据报道，当地时间2021年12月31日，尼加拉瓜外长蒙卡达出席中国驻尼使馆复馆仪式时称，尼方欢迎中方，相信尼中兄弟般关系将取得成功和胜利。两国在意识形态上存在亲近感，感谢中方向尼方捐赠100万剂国药疫苗。中方对此有何回应？

汪文斌：2021年12月10日，中国和尼加拉瓜在一个中国原则基础上正式恢复了外交关系，开启两国关系新的历史篇章。两国复交虽然只有不到一个月的时间，但是双方快速行动、只争朝夕，取得沉甸甸的早期收获，实现了中尼关系的“开门红”。中国驻尼加拉瓜使馆已经于北京时间2022年1月1日凌晨正式复馆，中方积极为尼方提供抗疫支持，两国务实合作快速推进、前景广阔。

中方将坚定支持尼方走自主发展道路，愿在相互尊重、平等互利、合作共赢的基础上，同尼方深化互信，扩大合作，推动中尼关系行稳致远，造福两国和两国人民。

《澳门月刊》记者：3日，美国国务卿布林肯与布加勒斯特9国外长通话，称面对中国不断升级的政治压力和经济胁迫，他们与立陶宛团结一致。中方对此有何回应？

汪文斌：立陶宛涉台问题的前因后果、是非曲直十分清楚。立方背信弃义，公然制造“一中一台”，损害中国主权和领土完整，这是中立关系出现困难的症结所在。

美方不仅一再为立方“一中一台”错误言行辩解、帮腔，还以支持立陶宛为幌子，试图拉拢纵容“台独”势力的小圈子，这只能让国际社会质疑美方声称坚持一中政策的诚意以及美在台湾问题上的真实意图。美方此举丝毫动摇不了中方维护国家主权和领土完整的坚定决心，只会向“台独”分裂势力释放错误信号，破坏台海和平稳定。

我们要求美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定。也希望有关方面明辨是非，秉持客观公正立场，不要被美裹挟、蒙蔽。

总台国广记者：1月初，中国迎来同中亚五国建交30周年的纪念日，这是中国同中亚国家关系史上的大事，请问外交部对此有何评论？

汪文斌：今年1月2日至6日是中国同中亚五国建交30周年。30年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，达到历史最高水平。双方各领域合作取得了历史性、标志性、突破性成就，成为构建新型国际关系的典范，也为推动构建人类命运共同体作出了贡献。站在新的历史起点上，中方愿同中亚国家一道，继往开来、锐意进取，持续深化政治互信和拓展全方位互利合作，推动彼此关系进一步提质升级，不断迈上新台阶。

澎湃新闻记者：据报道，3日，伊朗民众举行集会纪念两年前遭美军空袭身亡的伊朗圣城旅前指挥官苏莱曼尼。伊朗驻联合国代表此前表示，美行径是国家恐怖主义。伊朗总统莱希称，美国相关责任人等应受到审判。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。刺杀苏莱曼尼是美国肆意破坏以联合国宪章为基础的国际关系准则的又一例证，是美国滥用武力犯下的战争罪行之一。美方可以违反国际法，动用恐怖主义手段在主权国家搞“定点清除”，可以在世界各地杀害数十万无辜民众。这些世人眼中的非法和残暴行径，美国均以“基于规则的国际秩序”来粉饰。

美方反复声称要维护“基于规则的国际秩序”，但事实一再表明，美方真正在意的只是满足美国需要、服务美国利益的规则，美方着力维护的不过是巩固美国霸权、让美国继续凌驾于国际社会之上的秩序。但这种违反国际法的规则和秩序，中东地区国家人民不接受，世界各国人民同样不会接受。

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