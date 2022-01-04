人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

南非议会说议会建筑群火灾明火已被扑灭

2022年01月04日20:57 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开普敦1月4日电（记者吕天然）南非议会发言人莫洛托·莫塔波4日说，位于立法首都开普敦的议会建筑群火灾明火已被扑灭，目前议会中“已没有火焰”。

　　莫塔波在接受新华社记者电话采访时说，目前还不能确定火灾已被彻底扑灭，消防人员仍在对议会建筑群各处进行排查。

　　2日清晨，南非议会建筑群主要建筑发生火灾。3日下午，已得到控制的火情因强风再次出现，大火复燃蔓延，损失进一步扩大。南非议会4日早些时候发表声明说，消防人员经过长时间努力并调用重型空中灭火设备，于3日深夜基本扑灭大火，部分消防车辆已撤走。目前，专业人员开始开展起火原因确定、损失情况评估等工作。

　　声明说，议会大楼复燃后，最初起火位置附近的屋顶、议员和工作人员办公室所在的多个楼层被大火烧毁。所幸，包括省务院议事厅、议会图书馆、藏有艺术品和历史文献等的议会博物馆等重要部分得以保存。

　　目前南非官方尚未公布起火原因。南非警方宣布，已逮捕一名涉嫌造成议会火灾的49岁男子，正对他进行调查。

　　开普敦市目前正处于干燥和多风的夏季，是火灾高发季节。全市各处近期已发生多起火灾。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部