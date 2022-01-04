新华社开普敦1月4日电（记者吕天然）南非议会发言人莫洛托·莫塔波4日说，位于立法首都开普敦的议会建筑群火灾明火已被扑灭，目前议会中“已没有火焰”。

莫塔波在接受新华社记者电话采访时说，目前还不能确定火灾已被彻底扑灭，消防人员仍在对议会建筑群各处进行排查。

2日清晨，南非议会建筑群主要建筑发生火灾。3日下午，已得到控制的火情因强风再次出现，大火复燃蔓延，损失进一步扩大。南非议会4日早些时候发表声明说，消防人员经过长时间努力并调用重型空中灭火设备，于3日深夜基本扑灭大火，部分消防车辆已撤走。目前，专业人员开始开展起火原因确定、损失情况评估等工作。

声明说，议会大楼复燃后，最初起火位置附近的屋顶、议员和工作人员办公室所在的多个楼层被大火烧毁。所幸，包括省务院议事厅、议会图书馆、藏有艺术品和历史文献等的议会博物馆等重要部分得以保存。

目前南非官方尚未公布起火原因。南非警方宣布，已逮捕一名涉嫌造成议会火灾的49岁男子，正对他进行调查。

开普敦市目前正处于干燥和多风的夏季，是火灾高发季节。全市各处近期已发生多起火灾。

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