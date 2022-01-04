新华社联合国1月3日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯3日通过发言人发表声明，对中国、俄罗斯、美国、英国、法国五个核武器国家领导人共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》表示欢迎。

古特雷斯的发言人迪雅里克在声明中说，古特雷斯赞赏五个核武器国家认识到遵守双、多边不扩散、裁军和军控协议和承诺，包括遵守《不扩散核武器条约》下核裁军义务的重要性。古特雷斯对五个核武器国家承诺将为避免核战争采取措施感到鼓舞，期待看到未来倡议的具体细节。

声明说，古特雷斯借此机会重申他的一贯立场：消除核战争风险的唯一出路是彻底消除核武器。古特雷斯愿意与核武器国家和所有联合国会员国一道，为早日达到此目的而努力。

中国、俄罗斯、美国、英国、法国五个核武器国家领导人3日共同发表《关于防止核战争与避免军备竞赛的联合声明》。中国外交部副部长马朝旭表示，这是五国领导人首次就核武器问题发表声明，体现了五国防止核战争的政治意愿，也发出了维护全球战略稳定、减少核冲突风险的共同声音。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃3日表示，俄罗斯希望这一联合声明能有助于缓解国际紧张局势、遏制军备竞赛，同时加强信任度，为未来控制进攻性和防御性武器以及减少风险奠定基础。（参与记者：胡晓光）

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