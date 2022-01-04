新华社北京1月4日电 综述：东盟多国期待RCEP红利

新华社记者

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）1日生效实施，其红利备受东盟国家期待。一些东盟国家人士认为，世界最大自贸区起航，将给本国企业带来实实在在的好处，并显著提振东盟国家经济，加速东盟经济一体化进程。

2022年东盟轮值主席国柬埔寨商业部预计，柬埔寨的农产品、工业品等将在RCEP框架下享受特惠关税待遇。RCEP可推动柬国内生产总值（GDP）增长约两个百分点，出口和投资分别增长7.3%和23.4%。

“参与RCEP给柬埔寨带来更多好处和机会，有利于柬埔寨摆脱最不发达国家地位，推动经济提速升级。”柬埔寨商业部发言人宾索维吉说。

柬埔寨稻米协会主席松萨兰表示，RCEP为柬埔寨产品提供了更大市场准入，将为柬大米加工等领域吸引更多投资和先进技术，进一步推动出口，这些对柬埔寨经济发展至关重要。

柬埔寨中国纺织工业协会主席何恩佳表示，RCEP从多方面提升柬埔寨纺织服装业的竞争力。一方面，服装厂进口辅料的关税减免，有助于降低企业成本。另一方面，RCEP有助于吸引更多外企投资柬埔寨，带来更好技术，提高生产效率，丰富产品结构，有助于企业持续发展壮大。

根据RCEP中的“原产地累积规则”，只要产品在加工过程中实现的增值部分属于15个成员国，且累计增值超过40%即可享受相应关税优惠。分析人士认为，这将使区域生产资源流通更为高效、顺畅，进一步推动区域经济一体化进程。

泰中罗勇工业园开发有限公司总裁赵斌说，泰国不少外向型企业进口的原材料和零部件均来自RCEP成员国，原产地累积规则让企业享受的税收优惠政策越来越多，有助于它们在区域内拓展业务。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，作为重要区域制造中心，泰国对东亚出口货物中逾39%为中间产品，RCEP将进一步促进泰国中间产品出口，与东亚建立更紧密的供应链。

毕马威会计师事务所报告显示，泰国与其他RCEP成员国的贸易额在该国贸易总额中占比超过一半，协定生效将显著提振泰国贸易优势行业，如汽车和零部件生产、塑料和石油化工产品以及电子产品等。

自1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效。韩国将于2月1日加入到生效实施中。剩余成员国也将在完成国内批准程序后陆续生效实施。

菲律宾贸易与工业部长拉蒙·洛佩斯日前敦促参议院尽快批准RCEP，认为加入这一协定对菲律宾经济复苏至关重要。他认为，推迟加入RCEP不利于菲律宾吸引外资，将使该国经济增长放缓。

根据菲贸易与工业部数据，2020年，菲律宾出口额的51%、进口额的68%和外国直接投资的58%涉及RCEP成员国。加入RCEP后，该国水果、海产品、服装、纸业对中国、日本、韩国等东亚国家的出口将显著受益。（参与记者：吴长伟、宋宇、林昊、刘锴、闫洁）

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