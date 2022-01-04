新华社北京1月4日电 日本冲绳县3日报告新增新冠确诊病例130例，时隔3个多月日增首次超过100例。冲绳县知事玉城丹尼怒斥驻日美军无视防疫规定导致疫情急速蔓延，呼吁取消美军可以不配合日方防疫措施等“特权”。

根据冲绳县政府3日发布的数据，冲绳当天新增新冠确诊病例130例，较前一天的51例大幅增加。自日本暴发新冠疫情以来，冲绳县累计确诊病例增至50895例。

位于冲绳县的驻日美军汉森营地上月报告出现新冠聚集性感染。最新数据显示，从2021年12月31日至本月3日，冲绳县驻日美军及相关人员4天内新增确诊病例419例，增速处于高位。至此，冲绳县内与美军基地相关的新冠确诊病例累计已达3699例。驻日美军的病例数没有被计入冲绳县疫情统计数据。

冲绳县单日新增确诊病例最近一个多月以来一直保持在四五十例左右，疫情突然急速蔓延引发冲绳县政府对美军不满。

冲绳县知事玉城丹尼2日召开记者会说，驻日美军军营内的疫情已经外溢，这显示出美军防疫措施和管理不到位，他感到“非常愤怒”。

他指出，最新研究证实，驻日美军已经把变异新冠病毒奥密克戎毒株传播至冲绳县。他怒斥道：“不要把美国的疫情带到日本，更不要带到冲绳。”

虽然驻日美军向日本方面通报了单日新增确诊病例数，但具体是哪个基地出现疫情、有多少人确诊以及是否感染奥密克戎毒株等详细信息一概不予提供。

2016年6月19日，在日本冲绳县首府那霸市一座公园内，市民手举“愤怒已超越极限”的标语。约6.5万名日本民众当日在日本冲绳县那霸市举行县民大会，悼念近日遭美军人员杀害的冲绳女子，抗议美军残虐暴行。（新华社记者沈红辉摄）

玉城说，这是《日美地位协定》带来的“结构性问题”。他呼吁修改协定以取消美军相关“特权”。

按日本媒体说法，根据《日美地位协定》，日本政府连入境美军士兵的姓名和人数都无法掌握；对于驻日美军基地的防疫措施，更是只能“观望”。

长期以来，冲绳县一直受美军基地噪音、士兵犯罪等问题滋扰。这次美军带来的防疫隐患令冲绳县政府和民众更加愤怒不安。冲绳县政府多次要求美军加强防疫措施，但似乎都未得到美方重视。（张旌）

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