人民网华盛顿1月3日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚日前以视频方式在大华府中国大专院校校友会联合会“同心欢乐”晚会上致辞。

秦刚首先向大家致以节日的问候和美好的祝福。他表示，“同心欢乐”晚会汇集了中、印、韩、越等众多亚裔团体，通过精彩的文艺表演，将亚裔凝聚在一起，增进了各亚裔族群的情感，传递了所有族群和谐共处、同心同乐的理念，对加强亚裔社区团结起到了积极作用。现实证明，人类社会是一个命运共同体，灾难和困难面前，只有各个国家、各个民族、各个种族之间相互理解与尊重，守望相助，齐心协力，才能渡过风雨，共创美好未来。

秦刚表示，虎年即将到来，希望大家以虎的生机与勇猛，振奋精神，果毅前行，反对偏见和歧视，维护好自身正当权益。同时，为增进中美人民相互了解和友谊，推动中美关系重回正轨贡献力量。

马里兰州州长夫人金由美、美国联邦参议员范霍伦、国会众议员拉斯金亦致辞祝贺。

据悉，“同心欢乐”晚会由大华府中国大专院校校友会联合会携手多个华府亚裔团体共同举办，已有二十年的传统。

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