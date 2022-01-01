新华社北京12月31日电 综合新华社驻外记者报道：新年前夕，国家主席习近平发表二〇二二年新年贺词。我驻外人员、海外华侨华人和留学生表示，习近平主席的新年祝福和问候令在海外的中华儿女倍感温暖、备受鼓舞，2022年，他们将踔厉奋发、笃行不怠，为祖（籍）国全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标和推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

在聆听习近平主席新年贺词后，中国第九批赴马里维和工兵分队官兵备受鼓舞。他们纷纷表示，要不忘初心、牢记使命，展现中国蓝盔的新作为，完成好党和人民赋予的使命任务，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

中国第25批赴刚果（金）维和部队指挥长邓亮说，习近平主席的新年贺词充满力量，催人奋进。“在新征程上，我们全体维和官兵将秉持践行习近平主席提出的人类命运共同体理念，忠实履行使命，维护世界和平，为祖国争光、为军旗添彩，向党和人民交出满意的答卷。”

中国人民解放军援助老挝医疗专家组组长蔡国青说：“习近平主席的新年贺词激励和鼓舞了专家组每个成员，我们将继续发扬中国军医优良作风，脚踏实地加油干，努力帮助提高当地医疗水平，用实际行动为构建人类卫生健康共同体贡献力量。”

第16批中国援助博茨瓦纳医疗队队长陈登华说：“收看了习近平主席发表新年贺词，我感到无比激动，我为我们的祖国感到骄傲和自豪。作为在非洲执行援外医疗任务的医务人员，我们必将牢记责任和使命，发扬中国援外医疗队精神，履行职责，用我们的听诊器和手术刀，为更多非洲患者服务。”

中建埃及新行政首都中央商务区标志塔项目工程师李会说：“听了习近平主席的新年贺词，倍感温暖、备受鼓舞。过去一年，正是有强大的祖国作为后盾，我们在海外才有了安心工作的底气。我们将始终如一，为‘一带一路’建设贡献力量。”

俄罗斯中国总商会会长周立群说：“我们聆听了习近平主席的新年贺词，感到非常亲切、非常自豪、非常振奋。2021年，在中俄工商界共同努力下，中俄双边贸易额实现了大幅增长，创历史新高。新的一年，俄罗斯中国总商会将继续发挥平台作用，为中俄经贸合作作出新贡献。”

泰国中华总商会副主席李桂雄说，习近平主席的新年贺词让海外华侨华人倍感温暖和振奋。区域全面经济伙伴关系协定即将在2022年1月1日生效，“一带一路”建设不断深入推进，中国持续扩大高水平对外开放，同世界分享发展机遇。海外侨胞华商将继续支持“一带一路”建设，为实现中华民族的伟大复兴贡献才智与力量。

巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，习近平主席的新年贺词让海外华侨华人备受鼓舞，在中国共产党的领导下，中华民族伟大复兴的中国梦一定会实现。

智利北京中心/智利太平洋投资集团董事长关金涛说，从习近平主席的新年贺词中，我感受到中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和决心，看到中国人民不断拼搏奋斗建设的非凡中国。“我们身处海外，要及时把这些中国声音、中国实践转化成中国故事进行讲述，树立‘强国有我’信念，为祖国发展作出我们的贡献。”

全日本中国留学生学友会会长夏杨说：“习近平主席在新年贺词中特别提到了海外留学生，我们在日留学生将勇毅坚守，作为追梦人努力奋斗奉献。2022年北京冬奥会、冬残奥会开幕在即，我们要积极参与北京冬奥会在日本的宣传活动，向更多日本民众传递奥运精神。”

英国格拉斯哥大学中国留学生张珂通说，作为留学生，如今在海外更能体会到中国国际影响力和国际地位的提升，我们要刻苦学习，更好地为中华民族伟大复兴作出自己的贡献。（参与记者：王子正、史彧、章建华、吴丹妮、滕军伟、华迪、孟菁、姜俏梅、宋宇、陈威华、赵焱、张笑然、尹南、张代蕾、王宏阳）

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