新华社马那瓜12月31日电 通讯：五星红旗重新飘扬在尼加拉瓜

新华社记者赵凯 吴昊

2021年12月31日中午12时，尼加拉瓜首都马那瓜骄阳似火。伴随着雄壮的《义勇军进行曲》，一面五星红旗在中国驻尼加拉瓜大使馆院落中央缓缓升起。时隔31年，中国国旗重新在这个中美洲国家飘扬。

这面五星红旗跨越山海而来。12月10日中尼复交后，它从北京出发，飞行28小时、20600多公里，抵达马那瓜。

中尼实现复交后，中国外交官12月12日抵达马那瓜，克服疫情等种种困难，迅速打开工作局面，完成复馆，让五星红旗以最快速度在这个中美洲国家升起。

对五星红旗，当地华侨华人期盼已久。他们说：五星红旗飘扬的地方，才算自己的家。

12月10日，在得知两国复交后，在尼中企员工王先生心情格外激动，第一时间找到珍藏已久的中国国旗并在企业园区升起。正在值班的李先生抽空跑出车间拍下国旗第一次在园区飘扬的视频，发在自己的抖音账号上引发无数关注。中餐馆老板徐先生拿出从国内带来的五星红旗，与尼加拉瓜国旗并列摆放在餐馆最显眼的地方。

在尼出差的中工国际康先生见证了复馆升旗的历史时刻。他表示，相信中尼两国合作也将随着复交打开大门。

中尼复交是大势所趋。中国在拉美和加勒比地区又多了一位新朋友，在推进“一带一路”建设和构建人类命运共同体的事业中又多了一位好伙伴。与中国恢复和发展正常关系，尼加拉瓜同绝大多数国家一样站在了历史正确的一边。这一选择源于对一个中国原则的认同，源于对中国理念的认同。尼总统顾问劳雷亚诺·奥尔特加在接受新华社记者采访时说，尼中两国在意识形态、奋斗目标、革命精神和人道主义精神方面有很强的相似性，两国都在为“人民福祉、社会正义、和平和共同利益”而努力工作，尼高度认同人类命运共同体理念，愿加入“一带一路”这一伟大倡议，加强与中方各领域合作，促进国家发展和人民幸福。

中尼复交完全符合双方根本和长远利益，是人心所向。从尼总统顾问、议长、外交部长、卫生部长、央行行长、马那瓜等市市长等政府官员，到高校学者、媒体人士、企业人士、普通民众，记者在尼加拉瓜采访到的各界人士都表达了对两国复交的热烈欢迎，对两国未来交流合作充满期待。当地居民弗雷迪·曼萨纳雷斯说：“（向中国人民）送上我们最真挚的祝福，愿两国关系越来越好。”约翰·巴斯克斯说：“我在湖光山色的尼加拉瓜向中国人民致以最诚挚的问候！希望两国复交后，我们能建立更紧密的关系，携手向前。”

在见证五星红旗再次升起后，尼外长蒙卡达表示，对尼政府和人民来说，中国驻尼使馆复馆，尼中两国重启友好关系“十分重要”，希望两国以“只争朝夕”的精神积极推进各领域合作。中国政府代表于波说，中国驻尼使馆将努力成为开启中尼关系的窗口、深化中尼合作的桥梁和连结中尼人民的纽带。

五星红旗在马那瓜迎风飘扬，中尼两国并肩前行、共谋发展的集结号再次吹响。

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